«مبادرة الإحلال»: أكثر من 6 آلاف سيارة تنتظر موافقة شركات السيارات

أعلنت مبادرة إحلال السيارات، عن عدد الموافقات التى تنتظرها من قِبل شركات السيارات على تخصيص نحو 6 آلاف و427 مركبة، على أن يتم البتّ بها لصالح العملاء.

وتصدرت «شيري» قائمة أكثر العلامات التجارية في انتظار الموافقات المبدئية على إنتاج وتوريد المركبات للعملاء، بإجمالى نحو 3 آلاف و258 وحدة، موزعة كالتالى: 2182 من طراز «إلنترا HD»، و1076 سيارة لـ«أكسنت RB».

وحلّت «هيونداي» فى المرتبة الثانية بنحو 1942 سيارة من طراز «أكسنت RB».

وجاءت «BYD» فى المرتبة الثالثة بقائمة ماركات السيارات الأكثر في عدد الموافقات المنتظر البتّ بها من قِبل شركات السيارات المقرَّر توريدها لعملاء مبادرة الإحلال، مسجلة نحو 1227 مركبة.

يُذكَر أن مبادرة الإحلال أعلنت، فى وقت سابق، وقف تلقّي طلبات تنفيذ عمليات الإحلال وشراء سيارات «نيسان» و«لادا» مؤقتًا، لأسباب تتعلق بعدم قدرة الشركات المحلية على الاستمرارية فى عمليات الإنتاج وتوريد الكميات المطلوبة.

تخصيص أكثر من 16 ألف سيارة للعملاء

كشفت مبادرة إحلال السيارات عن إجمالى الطلبات التى تم تخصيصها من سيارات الركوب «الملاكي» العاملة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعي لتصل إلى 16 ألفًا و127 سيارة منذ بدء إطلاق المبادرة في يناير 2021 حتى الآن.

ووفقًا لـ«مبادرة الإحلال»، انتزعت العلامة الصينية «بي واي دي» صدارة ماركات النقل الجماعي الأكثر طلبًا على سيارات الركوب عبر مبادرة الإحلال، بإجمالى نحو 8 آلاف و245 مركبة.

وجاءت «شيري» في المرتبة الثانية بنحو 5.5 ألف وحدة، أعقبتها «هيونداي» بواقع 2382 مركبة.

تخصيص 2083 ميكروباص في مبادرة الإحلال

وأوصحت مبادرة إحلال السيارات أن إجمالى عدد الطلبات التى تخصيصها من مركبات النقل الجماعي «الميكروباص» العاملة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعي، بلغ نحو 2083 مركبة، منذ بدء إطلاق المبادرة في يناير 2021 وحتى الآن.

وجاءت العلامة الصينية «كينج لونج» فى صدارة ماركات النقل الجماعي الأكثر طلبًا على مركبات «الميكروباص» بإجمالى نحو 1389وحدة.

وحلّت «زميكس» في المرتبة الثانية بنحو 510 ميكروباصات، تلتها «جولدن دراجون» في المركز الثالث بإجمالى 175 وحدة، أعقبتها «فوتون» في المركز الرابع بواقع 9 مركبات.

يُذكَر أن العلامة الصينية «جولدن دراجون» انضمّت رسميًّا لمبادرة «إحلال السيارات»، في يونيو الماضى.