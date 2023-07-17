مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة تتلقى طلبات من 1700 مصنع متعثر منذ انطلاقها

كشفت دينا الدليل عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة أبدا، عن تلقى 1700 طلب من مصانع متعثرة منذ انطلاق المبادرة في أكتوبر 2022، تم دعم 789 مصنع، إضافة إلى مساعدة 497 مستثمرا جديدا تم تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع.

وأضافت دينا الدليل خلال مشاركتها فى برنامج 8 الصبح على قناة “دي إم سي”، أن مبادرة ابدأ تستهدف مساعدة 5 آلاف مصنع سنويا ضمن استراتيجية علم المبادرة، إضافة إلى توفير الدعم الفني والاستشارات الاستثمارية وتوفير سبل التمويل المطلوبة للتطوير.

توطين الصناعة

وتابعت أن مبادرة ابدأ تعمل ضمن أهدافها على دمج المصانع الغير رسمية فى الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى أنه تم توطين 23 صناعة كبرى خلال الفترة الماضية منذ انطلاق المبادرة، ومساعدة المصانع على التحول الرقمي وتطوير نظم إدارة الموارد لديها لتخفيض التكاليف.

وأوضحت أن مبادرة ابدأ تخطط لتطوير المدارس الفنية لتوفير أجيال قادرة على العمل بمهارات صناعية جيدة بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية وكافة الوزارات المعنية ذات الصلة.

وذكرت أن المبادرة تعمل على توفير آليات التمويل المطلوبة سواء بالدخول بنسب شراكة مع المستثمر أو توفير التمويل البنكي او التواصل مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتدبير التمويل المطلوب للمصنع.