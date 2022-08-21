مبادرة إحلال المركبات : زيادات من 7 إلى 12٪ في الأسعار وتخصيص 22 ألف سيارة لـ 60٪ من المتقدمين (فيديو)

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، إن الأسعار ارتفعت من 7 إلى 12٪ لأن هناك بروتوكول منظم بين المبادرة والشركات المحلية، والشركات المنتجة داخل مصر تتعامل مع شركات عالمية، وهي مرتبطة بأسعار السوق العالمية.

وأضاف عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد، أن تلك الزيادات طبقا للسعر المعلن داخل السوق والسعر المعلن داخل المبادرة على أن تكون أسعار المبادرة أقل مما يتم عرضه في السوق المحلية.

وتابع عوض أن الشركات المشاركة داخل المبادرة هي شركات وطنية ونحصل على تخفيضات من الشركات المنتجة بنسبة تتفاوت من ماركة الي أخرى، كما أن المستهلك يحصل على تلك التخفيضات مباشرة.

وأوضح عوض أن هناك تسهيلات وتيسيرات للشراء بالكاش أو التقسيط، مشيرا إلى أن هناك بعض الماركات عليها ضغط شديد في الحجوزات.

واكد عوض أنه تم تخصيص 22 ألف سيارة حتي اليوم بنسبة 60٪ من المتقدمين للحصول على سيارات .