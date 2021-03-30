اقتصاد وأسواق

مبادرة إحلال السيارات : 1000 طلب زيادة في عدد المتقدمين بالموقع الإلكتروني يوميًّا

68 ألف سجلوا طلبات للاستفادة من المبادرة منذ بداية يناير
منى عبدالباري 5:20 م, الثلاثاء, 30 مارس 21 5:20 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

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كشف أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بوزارة المالية، أن هناك زيادة يومية في أعداد المتقدمين للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة بمتوسط 1000 متقدم.

68 ألف سجلوا طلبات للاستفادة من المبادرة منذ بداية يناير

ولفت عبد الرازاق، لـ”المال”، إلى أن أعداد المسجلين للاستفادة من المبادرة تجاوز الـ68 ألفًا منذ بداية فتح التسجيل بالمبادرة، بداية يناير وحتى الآن، 30 ألف منهم قاموا بالتسجيل مبكرًا منذ بداية يناير وحتى النصف الأول من مارس، والمتبقي بدأ التسجيل بعد هذا التاريخ.

كانت وزارة المالية قد أكدت، في بيان، أمس، أنه تم بدء التواصل مع المُسجلين بالموقع الإلكتروني للاستفادة من المبادرة، والمستوفين لشروط الاشتراك في المبادرة وفقًا لأولوية الحجز على الموقع.

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وقال عبد الرازق إنه وفقًا لمراجعة بيانات المتقدمين على موقع المبادرة مع وزارة الداخلية، فإنه تم تصنيفهم إلى 3 فئات؛ الأولى مستوفية للاشتراطات، والثانية بياناتها غير صحيحة تحتاج إلى مراجعة، والثالثة لا تنطبق عليها الشروط، وأن عملية التواصل ستتضمن رسالة عبر المحمول توضح موقف المتقدم.

ونوه بأن عمليات التواصل ستتم حسب أولوية التقديم مع المسجلين، خلال الفترة منذ بداية يناير، حتى النصف الأول من مارس الحالي.

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جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت إطلاق المبادرة يناير العام الحالي، والتي تستهدف إحلال وتجديد 250 ألف سيارة تاكسي وملاكي وميكروباص، للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي، بنزين)، خلال 3 سنوات في 7 محافظات.

ويبلغ الحافز المخصص للسيارات الميكروباص 45% من سعر السيارة الجديدة، بحد أقصى 65 ألف جنيه، بينما الحافز المخصص لسيارات الملاكي 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22000 ألف جنيه، والتاكسي 20% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتبدأ أسعار سيارات التاكسي داخل المبادرة من 129 ألف جنيه، حتى 256 ألف جنيه، والملاكي بين 145 ألف جنيه، و279 ألف جنيه، بينما تتراوح الأقساط بين 1700 و4000 جنيه للتاكسي، و1900 و5000 للملاكي.

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وتتولى وزارة المالية من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» التابع للوزارة، إدارة آلية عمل المبادرة، والمنصة الإلكترونية.

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بقلم منى عبدالباري

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