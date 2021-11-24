مبادرة إحلال السيارات تسجل أعلى معدل تسليم شهرى منذ 7 أشهر

حققت مبادرة إحلال السيارات أعلى معدل تسليم شهرى منذ دخولها حير التنفيذ الفعلى فى أبريل الماضى بعد أن تمكنت الشركات المشاركة فى المبادرة من توريد 2100 سيارة خلال أكتوبر من هذا العام برغم تفاقم أزمة نقص المكونات، وارتفاع تكاليف الشحن.

قال د.طارق عوض، المتحدث بإسم المبادرة الرئاسية لـ إحلال السيارات ، فى تصريحات لـ «المال»، إن إجمالى تسليمات السيارات الجديدة بمبادرة الإحلال خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية أكتوبر هذا العام بلغ 8370 مركبة، مقسمة إلى 8000 سيارة ملاكى وتاكسى، و370 وحدة ميكروباص.

«الأمل» تحسم الصدارة مع «نيسان» بفارق 35 سيارة

حسمت شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، منتج سيارات بى واى دى ولادا، مركز الصدارة فى قائمة الشركات الأعلى تسليمًا للسيارات الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات القديمة التى مر على إنتاجها 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج “غاز طبيعى – بنزين” بفارق 35 سيارة لصالح «الأمل».

وجاءت الأمل على قمة الشركات الأعلى تسليمًا بإجمالى 2935 سيارة من موديلى بى واى دى F3، ولادا جرانتا، بحصة سوقية تصل إلى %37 من إجمالى التسليمات التى تمت على مدار الفترة من أبريل وحتى نهاية أكتوبر 2021.

وحصلت شركة نيسان ايجيبت على المركز الثانى بعد أن سلمت 2900 سيارة من موديلى صنى، وسنترا خلال الشهور السبعة الأولى من دخول المبادرة حيز التنفيذ، بحصة سوقية تقدر بـ%36.

واقتنصت شركة المنصور للسيارات، منتج موديل شيفروليه اوبترا فى مصر، المركز الثالث فى القائمة بعد أن تمكنت من تسليم 1160 سيارة على مدار تلك الفترة، لتستحوذ على حصة سوقية تصل إلى %15 من إجمالى تسليمات المبادرة.

«شيري» ترفع حصة «غبور» إلى %13

ارتفعت حصة جى بى غبور، وكيل سيارات هيونداى وشيرى وغيرها من العلامات التجارية فى مصر، إلى %13 من إجمالى تسليمات المبادرة خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية أكتوبر من هذا العام، بعد أن بدء التسليم الفعلى لطراز شيرى تيجو 3، والتابعة لفئة المركبات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs.

وتمكنت هيونداى من تسليم 695 مركبة من سيارات هيونداى إلنترا HD، وأكسنت RB المجمعتين محليًا بحصة سوقية تصل إلى %9 من إجمالى تسليمات المبادرة، فيما بلغت تسليمات شيرى 310 سيارات، بحصة تصل إلى %4.

«كينج لونج» فى صدارة الميكروباص

أشار د.عوض إلى أن إجمالى تسليمات الميكروباص ضمن مبادرة إحلال السيارات بلغ 370 وحدة منذ منتصف أغسطس حتى نهاية أكتوبر من العام الجارى.

وجاءت العلامة الصينية «كينج لونج» بالمركز الأول بعد أن تمكنت من تسليم 250 وحدة على مدار تلك الفترة، بحصة سوقية تصل إلى %68 فيما جاءت «زيمكس» فى المركز الثانى بتسليمها 120 وحدة، بحصة سوقية %32.

35 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر خلال أكتوبر

قال د.عوض إن قيمة الحافز الأخضر الذى تحملته الخزانة العامة للدولة خلال شهر أكتوبر لإحلال سيارات الملاكى والتاكسى والميكروباص بلغ 35 مليون جنيه، ليقفز منذ أبريل حتى نهاية الشهر الماضى إلى 185 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الأعداد التى تنطبق عليها الشروط وأوراقها مكتملة ويتم التعامل معها على الموقع الرسمى للمبادرة بلغ بنهاية أكتوبر من هذا العام 34 ألف طلب.

وبين أن إجمالى السيارات التى تم تخريدها والمتواجدة بساحات التخريد بلغ 8700 سيارة، مقسمة إلى 8000 مركبة ملاكى، و700 وحدة ما بين تاكسى وميكروباص.

وأكد «عوض» أن شركة الرضوان الصناعية تقوم باستيلام المركبات القديمة من ملاكى وتاكسى وميكروباص من من ساحات التخريد بعد أن فازت بمزايدة تكهين سيارات الإحلال المتقادمة، والتى أعلنتها وزارة المالية بعد منافسة قوية مع 6 شركات محلية، تم استبعاد 3 منها لعدم وجود مصانع لها فى مصر.

وفازت «الرضوان» بالمزايدة بعد أن تقدمت بعرض مالى بقيمة 2350 جنيهًا للسيارة الملاكى أو التاكسى القديم، فيما بلغ سعر الميكروباص 4700 جنيه.