مبادرة إحلال السيارات تجيب على أهم 4 أسئلة «فيديو»

قامت الصفحة الرسمية لمبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والتابعة لوزارة المالية بإصدار فيديو توضيحي بهدف الرد على بعض أسئلة المواطنين التي يتم إرسالها ، و أجاب على تلك الأسئلة كل من أحمد عبد الرازق و الدكتور طارق عوض المتحدثين الرسميين لمبادرة إحلال السيارات .

أسباب تأخير الشركات المنتجة للسيارات في تخصيص رقم الشاسيه و الموتور ؟

الشركات المنتجة للسيارات لا يتم تخصيص السيارة إلا إذا كان بالفعل هذا التخصيص موجود على خط إنتاجها وبالتالي لا بد أن يكون هناك رقم للشاسيه و رقم للموتور يخصص للمواطن الذي سوف يتم الموافقة له .

وهذا يأخذ بعض الوقت وليس هناك تأخير لكن هو حسب دور المواطن على الموقع و حجزه لدي الشركات المنتجة للسيارات.

ما هي الأوراق المطلوبة ؟

السيارة يجب أن تكون تسير ، ووجود نموذج 105 تخريد والذي يتم الحصول عليه من وحدة المرور التابع لها صاحب السيارة ، و صورة البطاقة الشخصية ، و صورة رخصة القيادة .

متي سيتم تعديل شرط السنتين ؟

هذا الشرط تنظيمي بالدرجة الأولى لتدفق الطلبات على الموقع الإلكتروني و حتي لا يكون هناك قوائم انتظار على الموقع تم عمل شرط 3 سنوات و تم تخفيضه الي عامين و في حالة وجود اي تعديل جديد سيتم الإعلان عنه .

متي سيتم دخول محافظات جديدة في المبادرة ؟

أن يكون هناك محطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي في المحافظات الأخرى ، مع وجود مساحات تخريد مجهزة لاستقبال السيارات القديمة .

و هذا يتم بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية و البترول ، كما انهما يضعوا حاليا خطة للتوسع على مستوي المحافظات لعمل ساحات تخريد و محطات تموين بالغاز الطبيعي، ونحن في انتظار هذه الخطة للاعلان عنها للمواطنين .

كان أحمد عبد الرازق المتحدث الرسمي باسم مبادرة احلال السيارات قال في تصريحات صحفية إن قيمة الحافز الأخضر الذى تحملته الخزانة العامة للدولة لدعم المبادرة بلغ ما يقرب من 200.3 مليون جنيه، للسيارات التي تم تسليمها منذ بداية شهر أبريل 2021 وحتى منتصف شهر نوفمبر الجاري.

و تبلغ قيمة الحافز الأخضر للسيارات بالمبادرة 10% من سعر السيارة الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للسيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% للسيارة الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

وأكد عبد الرازق، أن إجمالي عدد السيارات التي تم تسليمها بلغ 8729 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود التقليدي «السولار»، منها “360 ميكروباص” .

وأضاف أن إجمالي أعداد الطلبات المتقدمة عبر الموقع الإلكتروني بلغت 35183 ألف طلب من أصحاب سيارات «الملاكي، والتاكسي، والميكروباص» الراغبين في إحلالها بوحدات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي حتى الفترة الحالية، وجميعها استوفت شروط المبادرة.

وبلغ أعداد طلبات «الملاكي، والتاكسي» 34049 سيارة، بينما أعداد سيارات الميكروباص نحو 1134 سيارة ميكروباص.