«مبادرة إحلال السيارات»: بدء تسليم المركبات في الأقصر وأسوان مطلع نوفمبر

كشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات بوزارة المالية إن مواطني محافظة الأقصر سوف يبدأون تسلم السيارات الجديدة التي قاموا بإنهاء إجراءات حجزها علي الموقع الالكتروني للمبادرة مع مطلع شهر نوفمبر.

ولفت عوض إلى ان مشاركة محافظة الاقصر في المبادرة بدات في شهر مايو الماضي حيث تم الاعلان عن مشاركة كل من محافظتي الاقصر واسوان وكذلك مدينة شرم الشيخ مواكبة مع الاستعدادات القائمة لعقد مؤتمر المناخ Cop 27 في شهر نوفمبر القادم ، حيث أتمت محافظتي الاقصر واسوان وايضا مدينة شرم الشيخ التجهيزات اللازمة للمشاركة في المبادرة خاصة فيما يتعلق بساحات تجميع السيارات القديمة،.

وقال أن ساحة تخريد الاقصر استقبلت الأسبوع الماضي اكثر من 20 سيارة قديمة لتخريدها تمهيدا لاستلام المواطنين سياراتهم الجديدة في خلال.

واضاف ان اعداد الطلبات الحالية علي الموقع الالكتروني بلغت حوالي 42 ألف طلب وتم تخصيص وتسليم حوالي 24 الف سيارة جديدة كما قامت وزارة المالية بسداد حوالي 580 مليون جنيه حافزا اخضر كمقدم للسيارات الجديدة يسدد لشركات السيارات مباشرة نيابة عن المواطنين.