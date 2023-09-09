مبادرة «إبدأ» تكرم محافظ بورسعيد لدعمه الصناعة الوطنية

كرم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تقديرا لمجهوداته الملموسة في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وذلك خلال جوله بدأها، وفد من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين و المناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة.

وأثنى محافظ بورسعيد على دعمه للجميع المبادرات التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها، مشيرا إلى دعم وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة “ابدأ” في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرات القوميه التى تستهدف تحقيق حياه كريمه للمواطنين كما أكد حرصه على التعاون مع أعضاء مبادرة “ابدأ” في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية، لافتاً إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام.

واستعرض أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل الأسرة المصرية

وتعمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.

كما تستهدف تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة،

وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، وذلك من خلال العمل على 3 محاور، تشمل المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.