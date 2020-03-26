مباحث تموين القاهرة تضبط كميات من الكحول و100 كرتونة ديتول مجهولة المصدر

تمكنت مديرية التموين بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط شركة مستلزمات ومستحضرات طبية بحي الساحل تقوم بعرض وبيع مستحضرات طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات، وتم تحرير محضر، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت محافظة القاهرة، في بيان، اليوم، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بشن حملات على الأسواق والمحالّ العامة لضبط الأسعار ومنع التجار من احتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة فى أسعارها دون مبرر، بالتنسيق بين مديرية التموين ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.

وأوضحت المحافظة أن الحملة أسفرت عن التحفظ على عدد 100 كرتونة ديتول مطهر تحتوي على 4800 عبوة سعة 120 مللي، كما تم التحفظ على عدد 12 كرتونة كحول تحتوى على 1728 عبوة سعة 100 مللي.

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يحاولون استغلال الأزمة فى التربح بغير وجه حق؛ حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.