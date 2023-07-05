مباحث المصنفات تكشف شركة للإنتاج الفني منتهية التراخيص بالجيزة وتضبط مديرها

ألقت أجهزة الأمن، القبض على القائم على إدارة شركة للإنتاج الفني منتهية التراخيص في محافظة الجيزة بالمخالفة للقانون، بعدما كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، عن إنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني منتهية التراخيص، في محافظة الجيزة، مستخدمًا أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي “مقلدة” دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ومصنفات سمعية وبصرية مسجلة داخل الشركة “بدون ترخيص”، بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف مقر الشركة المشار إليها، أمكن ضبط المدير المسئول في محافظة القاهرة.

وبالتفتيش في حضوره عُثر على وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوى على 2 هارد ديسك محمل عليها عدد من المصنفات الفنية التى يتم إعدادها داخل الشركة، برامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج “مقلدة ومنسوخة”.

وبمواجهة المتهم المضبوط بما أسفر عنه التفتيش أقر بأنه المدير المسئول عن الشركة، وارتكابه لتلك المخالفات بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.