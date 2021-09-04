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مباحث المصنفات تضبط 860 ألف مصحف وكتاب دراسي مقلد خلال أغسطس (فيديو)

ضبطت 1221 قضية.
أماني عوض 5:31 م, السبت, 4 سبتمبر 21 5:31 م, السبت, 4 سبتمبر 21

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات والملكية الفكرية من ضبط 860 ألفًا و189 نسخ مصاحف قرآنية بتصريح تداول منتهي وكتب دراسية وأغلفة وملازم تعليمية ومطبوعات تجارية مقلدة ومنسوخة، وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وذلك ضمن حملاتها خلال شهر أغسطس الماضي، على المكتبات والمطابع التي تعمل بدون ترخيص.

وأوضحت وزارة الداخلية في نشرتها الشهرية، الصادرة اليوم السبت، أن إدارة المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت 1221 قضية خلال الشهر الماضي.

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وأوضحت أن القضايا جاءت على النحو التالي: 678 قضية بمجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات 599 وحدة، أبرزها: أجهزة ريسيفر، كروت فك شفرة، وحدات معالجة، سويتش، راوتر، فلتر صوت، أجهزة حاسب آلي.

وضبطت 543 قضية بمجال المطبوعات بمضبوطات بلغت 860189 كتاب دراسي مقلد، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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وعلى صعيد مخالفات المرور ضبطت 799343 مخالفة متنوعة، كما رفعت 1374 سيارة و544 دراجة نارية ضمن الحملات علىالمركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية.

وبمجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت عن ضبط 38 قضية بإجمالي 43 متهمًا، بمضبوطات وزنت 2 طن و420 كيلو جرام.

ونشرت وزارة الداخلية فيديو يوضح نتائج حملات قطاع الأمن الاقتصادي خلال شهر أغسطس الماضي:

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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