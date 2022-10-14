مباحث المصنفات تضبط 17 ألف نسخة كتاب مطبوع بدون تفويض في القاهرة

كشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أن مالك ورشة بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة ، ينفذ خدمات ما بعد الطباعة (النشر والتجليد)، للعديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف الورشة المشار إليها وضبط المذكور.

وبالتفتيش في حضوره عثرت على 17600 نسخة من الكتب والأغلفة لدور نشر مختلفة، دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهته أقر بأنه مالك الورشة المشار إليها، وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.