مباحث المصنفات تضبط 1.2 مليون كتاب تعليمي مقلد خلال يونيو (فيديو)

ضمن حملاتها على المكاتب والمطابع غير المرخصة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات والملكية الفكرية من ضبط مليون و259 ألفًا و115 كتاب تعليمي مقلد ضمن حملاتها خلال شهر يونيو الماضي، على المكتبات والمطابع التي تعمل بدون ترخيص.

وأوضحت وزارة الداخلية، خلال نشرتها الشهرية الصادرة -اليوم السبت- أن مباحث المصنفات، تمكنت من 1484 قضية بمجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأضافت الداخلية أن القضايا جاءت على النحو التالي: 395 قضية بمجال مكافحة جرائم المصنفات، بمضبوطات 66 وحدة أبرزها: أجهزة حاسب آلي، أجهزة ريسيفر، لانات، وحدات معالجة، كارت فك شفرة.

وتمكنت مباحث المصنفات من تحرير 1089 قضية بمجال المطبوعات، بمضبوطات بلغت 1259115 كتاب تعليمي.

ونشرت وزارة الداخلية فيديو يوضح نتائج حملات قطاع الأمن الاقتصادي خلال شهر يونيو الماضي: