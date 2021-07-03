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مباحث المصنفات تضبط 1.2 مليون كتاب تعليمي مقلد خلال يونيو (فيديو)

ضمن حملاتها على المكاتب والمطابع غير المرخصة.
أماني عوض 9:48 م, السبت, 3 يوليو 21 9:48 م, السبت, 3 يوليو 21

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات والملكية الفكرية من ضبط مليون و259 ألفًا و115 كتاب تعليمي مقلد ضمن حملاتها خلال شهر يونيو الماضي، على المكتبات والمطابع التي تعمل بدون ترخيص.

وأوضحت وزارة الداخلية، خلال نشرتها الشهرية الصادرة -اليوم السبت- أن مباحث المصنفات، تمكنت من 1484 قضية بمجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

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وأضافت الداخلية أن القضايا جاءت على النحو التالي: 395 قضية بمجال مكافحة جرائم المصنفات، بمضبوطات 66 وحدة أبرزها: أجهزة حاسب آلي، أجهزة ريسيفر، لانات، وحدات معالجة، كارت فك شفرة.

وتمكنت مباحث المصنفات من تحرير 1089 قضية بمجال المطبوعات، بمضبوطات بلغت 1259115 كتاب تعليمي.

ونشرت وزارة الداخلية فيديو يوضح نتائج حملات قطاع الأمن الاقتصادي خلال شهر يونيو الماضي:

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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