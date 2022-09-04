مباحث المصنفات تضبط كميات من الكتب التعليمية في مكتبة بالقاهرة

ألقت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على مالك مكتبة -كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة- يبيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي “بدون تفويض”، أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المكتبة المشار إليها، وضبط مالك المكتبة.

وبالتفتيش في حضوره أمكن ضبط 1040 كتابًا تعليميًا لسنوات ومواد دراسية مختلفة، للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.