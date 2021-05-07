لايف

مباحث التموين تضبط 5 أطنان أسماك مدخنة مجهولة داخل ثلاجة بالقاهرة (صور)

والقبض على مدير الثلاجة في منطقة عين شمس.
أماني عوض 4:33 م, الجمعة, 7 مايو 21 4:33 م, الجمعة, 7 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أكثر من 5 أطنان أسماك مدخنة مجهولة المصدر، داخل ثلاجة بدون ترخيص في محافظة القاهرة، وتحفظت على الكميات المضبوطة.

وضبطت مباحث إدارة التموين المسئول عن ثلاجة الأسماك المتواجدة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وذلك لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية “أسماك مدخنة”، مجهولة المصدر.

اقرأ أيضا  تهرب ضريبي وفساد مالي بقيمة 10.4 مليار جنيه.. حصاد الأمن الاقتصادي خلال إبريل (جراف)

واتضح من الفحص أنها بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل الثلاجة على 5,055 طن أسماك مدخنة مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

اقرأ أيضا  القبض على شاب ألقى حجر على قطار بالجيزة وتسبب في إصابة راكب

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التموينية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

سحب 6386 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

أماني عوض 4:15 م, الجمعة, 7 مايو 21

«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدا والقاهرة تسجل 42 للعظمى بارتفاع 5 درجات

عصام عميرة 4:13 م, الجمعة, 7 مايو 21

في يوم.. الداخلية: غرامة كمامات لـ16.8 ألف شخص ومحاضر لـ3971 محلًا مخالف

أماني عوض 4:11 م, الجمعة, 7 مايو 21

الداخلية: الخدمات الأمنية تواصل توزيع وجبات إفطار للصائمين (صور)

أماني عوض 3:57 م, الجمعة, 7 مايو 21

الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر

أماني عوض 3:42 م, الجمعة, 7 مايو 21

لمدة 5 أيام.. تحويلات مرورية بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي تعرف عليها

أماني عوض 3:33 م, الجمعة, 7 مايو 21