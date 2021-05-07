مباحث التموين تضبط 5 أطنان أسماك مدخنة مجهولة داخل ثلاجة بالقاهرة (صور)

والقبض على مدير الثلاجة في منطقة عين شمس.

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أكثر من 5 أطنان أسماك مدخنة مجهولة المصدر، داخل ثلاجة بدون ترخيص في محافظة القاهرة، وتحفظت على الكميات المضبوطة.

وضبطت مباحث إدارة التموين المسئول عن ثلاجة الأسماك المتواجدة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وذلك لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية “أسماك مدخنة”، مجهولة المصدر.

واتضح من الفحص أنها بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل الثلاجة على 5,055 طن أسماك مدخنة مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.