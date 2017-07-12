مباحثات مع هولندا لتنفيذ مشروع سياحى ضخم

حماية الشواطئ تنفذ أعمال تطوير 4 كيلو مترات فى بورسعيد أمانى العزازى تعكف الهيئة العامة لحماية الشواطئ، التابعة لوزارة الرى والموارد المائية، على دراسة تغيير نمط حماية شواطئ منطقة غرب بورسعيد الساحلية، ومن المقرر تنفيذ أعمال تطوير 4 كيلو مترات، تتمثل فى المنطقة الممتدة شرق بوغاز الجميل، عند نقطة

حماية الشواطئ تنفذ أعمال تطوير 4 كيلو مترات فى بورسعيد





أمانى العزازى

تعكف الهيئة العامة لحماية الشواطئ، التابعة لوزارة الرى والموارد المائية، على دراسة تغيير نمط حماية شواطئ منطقة غرب بورسعيد الساحلية، ومن المقرر تنفيذ أعمال تطوير 4 كيلو مترات، تتمثل فى المنطقة الممتدة شرق بوغاز الجميل، عند نقطة اتصال الطريق الدائرى من بورسعيد.

وقال العربى القشاوى، مدير جهاز حماية شواطئ بورسعيد ودمياط، إن الهدف من تطوير تلك المنطقة، استغلالها فى أغراض التنمية السياحية والصناعية، لافتاً إلى أنه من المقرر طرحها قريبًا على المستثمرين، وفقًا للمخطط العام لبورسعيد، المعتمد من مجلس الوزراء فى الفترة الماضية.

ولفت “القشاوى” إلى أن أسلوب حماية الشواطئ فى المنطقة المذكورة سلفاً، يعتمد فى الوقت الحالى على الحوائط البحرية، الذى لا يسمح بتكوين ترسيبات للتربة وتساعد على تكوين شاطئ البحر، لا سيما عند نقطة اتصال الطريق الدائرى بين بورسعيد، ودمياط.

وقال إن حماية الشواطئ تدرس حاليًا تغيير هذا النمط استجابه لمطلب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، من أسلوب الحوائط البحرية، إلى الرؤوس البحرية، أو حواجز الأمواج، التى تسمح بتكوين عرض الشاطئ.

وكشف القشاوى عن استمرار المفاوضات بين الجانبين الهولندى والمصرى، بالتنسيق مع المجلس الاستشارى المصرى الهولندى للمياه، لتنفيذ مشروع سياحى ضخم، يمتد داخل البحر، على شكل مثلث غرب الحاجز الغربى لقناة السويس، ويمتد داخل البحر لمسافة كيلو متر على الطريق بين بورسعيد ودمياط، وتنفيذ مشروع لحماية شواطئ بورسعيد من مخاطر التغييرات المناخية، وارتفاع منسوب سطح البحر متوقعا عامين للانتهاء من تنفيذه.