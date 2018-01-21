مباحثات مع الصين للمشاركة فى تطوير السكة الحديد

- الحكومة فى انتظار التقدم بعرض رسمى لتحديد آلية العملمدحت إسماعيلعملت «المال» أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بحث خلال الفترة الماضية مع إحدى الشركات الصينية الكبرى، عرضًا يتضمن المشاركة فى المشروع القومى لتجديد 1200 كيلو فى السكة الحديد، لافتًا إلى أن وزير النقل طلب من الشركة ال

– الحكومة فى انتظار التقدم بعرض رسمى لتحديد آلية العمل



مدحت إسماعيل

عملت «المال» أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بحث خلال الفترة الماضية مع إحدى الشركات الصينية الكبرى، عرضًا يتضمن المشاركة فى المشروع القومى لتجديد 1200 كيلو فى السكة الحديد، لافتًا إلى أن وزير النقل طلب من الشركة التقدم بعرض شامل يوضح تفاصيل مشاركتها.

وأضاف مصدر مطلع لـ«المال»، أن الشركة الصينية عرضت شفهيا المشاركة، وطلبت منحها بعض الوقت لتجهيز عرض رسمى وتقديمه للوزارة، لافتًا إلى أن مشروع تجديد البنية الأساسية للهيئة يعانى من مشاكل كثيرة على رأسها عدم توافر التمويل اللازم، وفى نفس الوقت الوزارة ملتزمة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنهاء المشروع قبل عام 2020.

ولفت المصدر إلى أن وزارة النقل تجرى فى نفس الوقت مفاوضات لاقتراض مبلغ 230 مليون دولار، لاستكمال المشروع، لكن المفاوضات ستأخذ فترة كبيرة ومن ثم فإن الوزارة تبحث أكثر من بديل لإنهاء المشروع فى توقيته.

يذكر أن «النقل» تعتزم رفع أسعار تذاكر السكة الحديد قبل نهاية الشهر الجارى بنسب تتراوح بين 40 ـ50 فى الخطوط الطويلية، و3 جنيهات حد أدنى للمسافات الضواحى، على أن يتم رفعها تدريجيا بعد تطوير الخدمة المقدمة.

وانتهت الهيئة من تجديد 200 كيلو متر من إجمالى حجم المشروع حتى الآن، وتبلغ تكلفة تنفيذ الكيلو الواحد 7 ملايين جنيه.

يشار إلى أن وزارة النقل تراهن على تقليص خسائر الهيئة القومية للسكك الحديدية عبر تطوير البنية الأساسية للشبكة، وزيادة نقل البضائع على خطوط الهيئة، من خلال استيعاب كميات أكبر من نقل البضائع المختلفة، إضافة إلى تقليل الفترة الزمنية للرحلة، ومن ثم تقليل مصروفات الهيئة فى السولار وغيرها من مكونات التشغيل.

وأطلق هشام عرفات المشروع القومى لتجديد خطوط السكة الحديد أبريل الماضى عقب توليه حقيبة وزارة النقل، ويشمل البرنامج الزمنى للتنفيذ 30 شهرا من توقيت إطلاقه، وتتولى الشركة «المصرية» لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية، والشركة المصرية الفرنسية لتجديد السكة الحديد «إيجيفراى»، تنفيذ المشروع.

كما وضعت «النقل»، مخطط لتطوير مرفق السكة الحديد، بتكلفة تصل إلى 44.6 مليار جنيه، خلال فترة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، ويشتمل المخطط على 3 محاور رئيسية، تشمل الصيانة، وشراء جرارات وعربات ركاب وبضائع لتعزيز الأسطول الحالى، وتوفير قطع غيار ومهمات لصيانة بعض الجرارات الحالية، وتنظيم عمرة المحركات العاملة فى الوقت الحالى، وتقدر تكلفة تنفيذ المحور 25.7 مليار جنيه، كما تم رصد 17.5 مليار جنيه تطوير مزلقانات وكهربة إشارات الخطوط الرئيسية بجانب 1.33 مليار جنيه لتحسين محطات الركاب، وإنشاء أسوار للمناطق المكشوفة على حرَم السكة الحديد.