طاقة

مباحثات مصرية كندية في مجالات البترول والغاز والتعدين

تم بحث الإجراءات التى يتم تنفيذها حالياً للتطوير والانطلاق بمنظومة التعدين فى مصر
نسمة بيومي 4:22 م, الأثنين, 19 أبريل 21 4:22 م, الأثنين, 19 أبريل 21

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لويس دوما السفير الكندى فى القاهرة، والذى تسلم مهام عمله مؤخراً؛ وتم بحث الإجراءات التى يتم تنفيذها حاليًا لتطوير والانطلاق بمنظومة التعدين فى مصر، فى ظل النتائج المتميزة لمزايدة الذهب العالمية الأخيرة، كما تم استعراض مستجدات أنشطة الشركات الكندية العاملة فى مجالات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات فى مصر.

وأكد «الملا» خلال اللقاء أنه قد تم طرح مزايدتين عالميتين للذهب والمعادن، فى ظل الإقبال غير المسبوق الذى شهدته مزايدة الذهب الأخيرة.

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وأكد أن الإصلاحات التشريعية كانت الخطوة الأولى فى جهود تطوير وتحديث قطاع التعدين وأن العمل لا يزال مستمراً فى الإصلاحات الهيكلية ووضع استراتيجيات للتعامل مع منظومات التنقيب عن المعادن الأخرى، إضافة إلى الاستمرار فى برامج تدريب وتأهيل وصقل مهارات العاملين بقطاع الثروة المعدنية، فضلاً عن جهود توفير البيانات الجيولوجية للثروات التعدينية عبر المنصات الرقمية، بهدف زيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية فى الناتج القومى الإجمالى وتعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر التعدينية.

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وأكد الملا أن قطاع البترول يتطلع للاستفادة من الخبرات الفنية المتميزة التى تمتلكها المؤسسات والشركات الكندية فى مجال التعدين والثروة المعدنية.

وأكد أن مصر كانت وستظل دولة محورية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن العديد من الشركات الكندية، تُثمن الفرص الاستثمارية فى مصر وتبدى اهتمامًا بالتوسع في استثماراتها بقطاع التعدين المصرى.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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