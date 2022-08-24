مباحثات مصرية قبرصية لدعم التعاون المشترك بقطاع الطاقة

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كوستاس كاديس وزير البيئة والزراعة وتنمية الريف القبرصى والسفيرة القبرصية فى مصر بولى لوانوا والوفد المرافق.

خلال اللقاء أكد الملا على متانة العلاقات المصرية القبرصية قيادةً وشعباً والتى تسهم فى دعم التعاون الاقتصادى والعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق المنفعة المشتركة للبلدين ، مشيرا إلى أن التعاون فى مجال البترول والغاز يمثل أحد المحاور الهامة فى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما أكد الوزير أهمية القمة العالمية للمناخ COP27 والتى تستضيفها مصر شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ وتضافر كافة جهود الوزارات المعنية بالحكومة على انجاز الترتيبات اللازمة لتنظيم المؤتمر فى شكل يليق بأهميته وسمعة مصر .

ولفت إلى أنه من ضمن فعاليات المؤتمر يوماً معنياً بخفض انبعاثات والذى ستشارك فيه الشركات العالمية العاملة فى صناعة البترول والغاز فى مصر من أجل دعم الجهود العالمية فى مواجهة التغير المناخى

.ومن جانبه أكد الوزير القبرصى أهمية انعقاد قمة المناخ وأن هناك اهتمام كبير من جانب قبرص بدعم جهود الحكومة المصرية لإنجاح المؤتمر وبقضية الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات والتحول الطاقى فى إطار التوجه الدولى فى هذا الشأن.

حضر المباحثات المحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير