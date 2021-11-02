طاقة

مباحثات مصرية فرنسية لتعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز

استعرض وزير البترول والسفير الفرنسي موقف عدد من الشركات الفرنسية لإنجاز المشروعات الجديدة
نسمة بيومي 12:58 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 12:58 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير مارك باريتى السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث مجالات التعاون المشترك فى قطاع البترول والغاز وموقف التعاون القائم مع الشركات الفرنسية .

ووجه المهندس طارق الملا التهنئة للسفير الفرنسي على توليه مهام عمله الجديد في القاهرة، مشيراً إلي أن العلاقات بين مصر وفرنسا هي علاقات ممتدة وراسخة  شهدت تطورا كبيرا وزخما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك انعكاساً للعلاقات المتميزة بين الرئيسين السيسى وماكرون وحرصهما على تقوية الروابط المشتركة وعلاقات التعاون بين البلدين.

وأضاف أن الزيارة الناجحة مؤخرا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للعاصمة الفرنسية عكست الاهتمام المشترك بتوطيد الشراكة المصرية الفرنسية في جميع المجالات وتعزيز الاستثمار المشترك بين الجانبين.

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واستعرض الملا مع السفير الفرنسي موقف التعاون الجاري مع عدد من الشركات الفرنسية لإنجاز المشروعات الجديدة في قطاع البترول والغاز المصرى، حيث يتم العمل مع شركة إكسنس الفرنسية الرائدة في انجاز الأعمال الهندسية لرخص التصنيع الخاصة بمجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات كأكبر مشروع للبتروكيماويات سيتم إقامته في مصر وإفريقيا.

كما تم استعراض مجالات التعاون مع الشركات الفرنسية الأخري وفي مقدمتها شركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة التي حرصت على تنويع استثماراتها في مصر سواء في مجالات توزيع وتداول الوقود أو البحث عن الغاز الطبيعى في المناطق الجديدة والواعدة بحوض البحر المتوسط.

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واستعرض الجانبان كذلك الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاع البترول والغاز، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والبتروكيماويات والتكرير ، لافتا الملا إلي الجهود المتواصلة لوزارة البترول لتطوير وتحديث منظومة العمل في قطاع البحث والاستكشاف لتهيئة فرص جديدة جاذبة أمام الشركات العالمية للبحث عن الغاز والبترول في مصر في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس وغيرها. 

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وتم خلال اللقاء استعراض جهود تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة ودعم فرنسا لجهود مصر منذ البداية لإطلاق المنتدى والذى تم تتويجه بانضمام فرنسا رسمياً كعضو دائم بالمنتدى.

وأعرب السفير الفرنسي عن تقديره لتواجده في مصر فى المرحلة الحالية التى تشهد خطوات كبيرة إلي الأمام في التنمية والبناء، لافتا إلي أن العلاقات مع مصر علاقات صداقة ممتدة، وأن هناك حرصاً متبادلاً على تطويرها، مؤكدا الأهمية التي توليها فرنسا لتطوير وتوثيق العلاقات مع مصر في جميع المجالات.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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