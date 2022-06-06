مباحثات «مصرية - عراقية - أردنية» عن سبل تعزيز علاقات التعاون الثلاثي في المجالات المختلفة

استقبل مصطفى الكاظمي، اليوم، كل من وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني الوزير أيمن الصفدي، وذلك في إطار الزيارة التي يُجريانها حاليًا إلى العاصمة العراقية بغداد.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الثلاثي في مجالاتها المختلفة، خاصة في مشروعات التعاون الاقتصادي والتجاري، والبناء على ما تحقق من زخم في إطار القمم التي تجمع القيادة السياسية في مصر والأردن والعراق، وما يصدر عنها من تكليفات بالمُضي قدمًا في تعزيز أواصر العلاقات في كافة المجالات والمشروعات التي تحقق التنمية المشتركة، وعلى نحو يضمن المردود المباشر والناجز لتلك المشروعات على شعوب الدول الثلاثة.

وأضاف حافظ أن اللقاء شهد أيضًا تبادلًا للرؤى إزاء أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وعكس اهتمامًا متبادلًا بضرورة مواصلة العمل على تضافر الجهود إزاء مُختلف التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وسبل تغليب الحلول السياسية لها.

ومن جانبهما، جدَّد وزيرا خارجية مصر والأردن التأكيد على الحرص الذي توليه القاهرةُ وعمَّان لأمن واستقرار العراق ، في إطار ما يجمع مصر والعراق والأردن من وشائج أخوية على المستويين الرسمي والشعبي.