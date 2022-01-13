طاقة

مباحثات مصرية سعودية لبحث التعاون بقطاع التعدين

تطرقت الى الدرع النوبى القاسم المشترك بين مصر والمملكة والسودان الشقيق على امتداد ساحل البحر الأحمر.
نسمة بيومي 11:39 ص, الخميس, 13 يناير 22 11:39 ص, الخميس, 13 يناير 22

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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية جلسة مباحثات على هامش مؤتمر التعدين الدولى فى السعودية .

تناول الوزيران خلال الجلسة عددا من الموضوعات التعدينية ذات الاهتمام المشترك ومنها الدرع النوبى القاسم المشترك بين مصر والمملكة والسودان الشقيق على امتداد ساحل البحر الأحمر.

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وأكد الوزيران على تكثيف التعاون المشترك فيما يخص صناعة التعدين فى ظل ما تتمتع به من ثروات وما يمكن أن يتحقق لها من قيمة مضافة تمكنها أن تدعم الاقتصاد والصناعة والسوق وفرص التشغيل وجذب الاستثمارات فى البلدين.

وأثنى الخريف على المشاركة المصرية فى المؤتمر الذى شهد إقبالا واضحا وتجرى خلاله مناقشات ثرية.

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وأكد الوزيران على أهمية البناء عليها لتحقيق ما تصبوا إليه الدولتان من زيادة عائد تلك الصناعة الحيوية، كما أكد حرصهما على تعزيز جهود التعاون المشترك فى صناعة التعدين.

وعقب المباحثات زار المهندس طارق الملا يصاحبه الوزير السعودى الجناح المصرى بالمعرض المصاحب للمؤتمر والذى يعرض الإستراتيجية المصرية لتطوير قطاع التعدين المصرى وما يمتلكه من إمكانيات وثروات وما حققته من جذب ناجح للاستثمار من خلال المزايدة العالمية التى تم إعلان نتائج المرحلة الأولى منها والتى أسفرت عن فوز 11 شركة منها شركات عالمية تدخل السوق المصرية لأول مرة.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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