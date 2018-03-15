مباحثات مصرية أردنية لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة

نسمة بيومىاستقبل الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى اليوم الخميس، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفق بيانوجرت مباحثات بين الطرفين تناولا فيها مناقشة الاستراتيجيات التى تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة بين الأردن ومصر وكذلك استغلال كافة الطاقات

نسمة بيومى

استقبل الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى اليوم الخميس، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفق بيان

وجرت مباحثات بين الطرفين تناولا فيها مناقشة الاستراتيجيات التى تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة بين الأردن ومصر وكذلك استغلال كافة الطاقات والخبرات المصرية لتنمية التوسع فى أنشطة الغاز المختلفة بالأردن (شبكات – محطات كهرباء – مناطق صناعية – سيارات – منازل ومناطق تجارية) .

وخلال فعاليات المباحثاتقاما الوزيران بافتتاح محطة كهرباء السمرا (المرحلة الرابعة) وهى إحدى مشروعات شركة فجر الأردنية المصرية والتي تم تنفيذها من خلال شركة بتروجت ، حيث يتكون المشروع من خط غاز قطر 12 بوصة ومحطة قياس بقدرة 65 ألف متر مكعب / ساعة .

كما تفقد الوزيران محطة القياس الخاصة بتغذية محطة كهرباء الحسين الحرارية بقطر 12 بوصة وقدرة 115 ألف متر مكعب يومياً ، والتى تم تنفيذ الأعمال الإنشائية والميكانيكية وتصميمها عن طريق شركة بتروجت.

وأثنى الوزيران على الأداء المتميز للشركات المصرية ليصل بذلك عدد محطات الكهرباء إلى 11 محطة تم توصيلها وربطها بخط الغاز العربى داخل حدود الأردن والمملوك لشركة فجر الأردنية المصرية .

وشهد الوزيران بدء تشغيل وافتتاح محطة قياس أول مصنع يتم تزويده بالغاز الطبيعى فى المملكة الأردنية الهاشمية بكميات تعاقدية 3.2 مليون قدم مكعب يومياً من خلال تسهيلات شركة فجر الأردنية المصرية.

وكانت شركة غاز مصر قامت بأعمال التصميم والتنفيذ وأعمال الثقب على الساخن للربط على خط الغاز الرئيسى وكذلك تنفيذ جميع الأعمال الميكانيكية والإنشائية فى وقت قياسى .

واستعرضت شركة فجر الأردنية المصرية أمام الوزراء تجربتها بإنشاء محطة للطاقة الشمسية بمدينة معان حيث نفذت على مساحة 20 ألف متر مربع وقدرة المحطة 655 kwp ac وذلك باستخدام نظام ربط الـ wheeling لتغطية احتياجات الشركة من الكهرباء باستخدام الطاقة النظيفة لتكون الشركة من الشركات السباقة والرائدة في توفير الدعم للكهرباء بالمملكة .

كما قاما الوزراء بافتتاح موقع القسطل والمملوك لشركة فجر الأردنية المصرية حيث يُعد هذا الموقع من المواقع المتميزة وذلك لقربه من مطار الملكة علياء الدولى وقربه لمحطات الكهرباء التى تقوم الشركة بإمدادها بالغاز الطبيعى، مما يسهل أعمال الصيانة والتشغيل.

ويتضمن الموقع مبنى إدارى ومخازن مبردة ومخازن رئيسية بالإضافة لبلاط خرسانية لزوم تخزين المواسير بأقطارها المختلفة وقد روعى في أعمال التصميم والتنفيذ أعلى مواصفات الأمان وأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية حيث تم تشييد الموقع على مساحة تبلغ 13 ألف متر مربع .

ووجه الوزيران الشكر للعاملين بشركة فجر الأردنية المصرية وشركات البترول المصرية، حيث طالبا الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد في نقل الخبرات وزيادة التنوع في أنشطة الغاز في السوق الأردنية .



