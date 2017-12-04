مباحثات لتخصيص أراض للمصريين بالخارج في العاصمة الإدارية

ولاء البري التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية؛ لبحث التنسيق حول تخصيص قطعة أرض للمصريين بالخارج، بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستعراض سبل التقدم للحجز والشروط اللازمة لذلك. قال

ولاء البري

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية؛ لبحث التنسيق حول تخصيص قطعة أرض للمصريين بالخارج، بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستعراض سبل التقدم للحجز والشروط اللازمة لذلك.

قالت الوزيرة، إن الوزارة تعمل على تلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، وقد تلقت الوزارة عديد المطالَب بشأن تخصيص قطع أراضي لهم بالعاصمة الإدارية الجديدة لما لها من أهمية كبيرة على عدد من المستويات الاستثمارية والوطنية، وأضافت أن المصريين بالخارج يسعون دائما لكافة محاولات دمجهم داخل أطر التنمية المستدامة التي تعمل عليها مصر خلال تلك الفترة وتعد العاصمة الإدارية واحدة من اهم مناحي تلك التنمية.

ورحب عابدين بطلب وزيرة الهجرة تخصيص قطعة أرض للمصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا تقديم الدعم والتعاون الكامل لوزارة الهجرة فى سعيها تلبية مطالب المصريين بالخارج، كما أشار لمجهودات وزارة الهجرة خلال الفترات الماضية ومحاولاتها الدؤوبة لدمج المصريين بالخارج بوطنهم الأم خاصة الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، فضلا عن سعى الوزارة لخلق دور فعال لأبناء مصر في كل دول العالم في تنميتها المنشودة.

كما قدم عابدين شرحا وافيا عن العاصمة الجديدة والتقسيمات الجغرافية لها فضلا عن مراحل عمليات البناء والتشييد داخل العاصمة، وعرض زكي قطع الأراضي المناسبة والمتوافقة مع طلب المصريين بالخارج، كما أوضح اشتراطات التقدم لهذه القطع بحيث لا تقل قطعة الأرض عن 20 فدانًا، يتم التقدم إليها من خلال مطور عقاري ممثلا في شركة او جمعية مشهرة وتقديم كافة الأوراق المثبتة لذلك لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العقارية.

وأشار اللواء عابدين أنه مع تقديم طلب حجز القطعة سيتم دفع 2% من ثمن القطعة لجدية الحجز، ومن ثم دفع حتى 20% من ثمن القطعة الاصلي، وسيتم سداد باقي المبلغ والممثل في 80% على مدة 4 أعوام من تاريخ الحجز.