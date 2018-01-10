مباحثات رئاسية مع شركة كاتربيلر لتنفيذ مشروعات تنموية بمصر

خاص استقبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي، اليوم جيم امبليبي المدير التنفيذي لشركة "كاتربيلر" العالمية، وذلك بحضور الدكتور/ هشام عرفات وزير النقل، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركة. وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء انفتاح مصر على التعاون مع كاف

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استقبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي، اليوم جيم امبليبي المدير التنفيذي لشركة “كاتربيلر” العالمية، وذلك بحضور الدكتور/ هشام عرفات وزير النقل، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركة.

وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء انفتاح مصر على التعاون مع كافة الشركات العالمية والعمل معها في مختلف المجالات

وأشار الرئيس إلى ما تتمتع به شركة “كاتربيلر” من سمعة دولية وخبرة ممتدة في السوق المصرية.

وأكد حرص الدولة على التعاون مع الشركة بهدف مساهمتها في المشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها مصر حالياً، خاصةً في مجال السكك الحديدية وتطويرها لما لدي الشركة من خبرات كبيرة في هذا الخصوص، وكذلك في قطاع البناء والتشييد.

واستعرض الرئيس المشروعات التنموية العديدة والعملاقة الجاري تنفيذها في كافة المجالات، وكذا الاجراءات التشريعية والادارية التي تتخذها الحكومة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، مؤكداً الاهتمام الذي توليه الحكومة لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات بمختلف القطاعات.



وأضاف المتحدث الرسمي أن المدير التنفيذي لشركة “كاتربيلر” أعرب من جانبه عن اعتزاز الشركة بنشاطها وعملها في مصر وتطلعها لزيادته خلال الفترة القادمة، لاسيما في ضوء توفر فرص واعدة في عدد من القطاعات.

وأشاد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها مصر وما ساهمت به في تعزيز بيئة الأعمال وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، فضلاً عن المشروعات التي أقيمت في مصر خلال الفترة الأخيرة في وقت قياسي.

وذكر السفير بسام راضي أنه تم خلال اللقاء التباحث حول آفاق التعاون مع الشركة في مجالات متعددة، بالإضافة إلى الخطط الاستثمارية المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها بالسوق المصرية بما يجعل مصر مركزاً إقليمياً لأعمالها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.