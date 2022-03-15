طاقة

مباحثات بين وزير البترول ووفد شركة SAP العالمية للبرمجيات لتعميق التعاون

بمجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا
نسمة بيومي 3:31 م, الثلاثاء, 15 مارس 22 3:31 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لوكا موشيتش عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير المالي لشركة ساب SAP العالمية للبرمجيات والوفد المرافق له.

وبحثا خلال اللقاء آخر مستجدات جهود التحول الرقمي لقطاعات الطاقة بمصر والمنطقة ومن ضمنها مشروعات التحول الرقمي بقطاع البترول في إطار البرنامج السابع للتحول الرقمي، ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع.

كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الشركة العالمية والاستفادة من خبراتها والحلول التكنولوجية المتميزة التي توفرها حتى الوصول للتحول الرقمي الكامل بقطاع البترول.

وأكد الملا خلال اللقاء أن قطاع البترول يعمل حالياً على تنفيذ مشروع طموح لربط الهيئات والشركات القابضة وكذلك الشركات التابعة لهم في منظومة رقمية موحدة تهدف إلى توحيد مصادر البيانات والمعلومات ودعم اتخاذ القرار وسرعة وكفاءة العمليات.

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وأشار إلى أن قطاع البترول يعد أحد أهم قطاعات الدولة الاقتصادية وأن جهود التحول الرقمي به من شأنها أن ترسي مبادئ الحوكمة فى منظومة الصناعة البترولية ككل في مصر وتسهم في تحقيق أهداف التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول ، فضلاً عن الاسهام بقوة في سرعة وكفاءة أداء العمليات وخفض التكاليف.

وشدد الملا على أهمية الإسراع بعمليات التحول الرقمي الكامل في جميع الشركات وربطها بهيئة البترول والشركات القابضة والاستفادة من أفضل النماذج العالمية الناجحة في هذا المجال وعلى ضرورة توافق الأهداف المشتركة مع شركة ساب لسرعة الانتهاء من المنظومة الرقمية الموحدة.

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ومن جانبه استعرض موشيتش نشاط الشركة في مصر والتعاون البناء مع عدة قطاعات بالدولة لتنفيذ مشروعات رقمية، مشيراً إلى سعى الشركة إلى بناء منظومة تخزين رقمى (Cloud Storage) كبيرة فى مصر بالتوافق مع توجه الدولة المصرية للتوسع في مشروعات التحول الرقمي.

وأكد على تقدير الشركة للتعاون والعمل مع قطاع البترول المصري والجهود الكبيرة التي يتم بذلها من الجانبين لتنفيذ مشروع التحول الرقمي الكامل وأن الشركة توفر حلول تكنولوجية متكاملة في هذا الإطار ومن ضمنها إنترنت الأشياء وتطبيقات متطورة لتحليل البيانات، ما يساهم بقوة في توفير رؤية عميقة وشاملة لمنظومة العمل ودعم التعاون بين كافة أطراف المنظومة.

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.حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس أيمن عمارة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة إنبى والمهندسة إيمان وافى مساعد رئيس هيئة البترول لنظم المعلومات والمهندس محمد سامى المدير التنفيذى لشركة ساب مصر المهندس أسامة سالم مدير عام تنمية الأعمال بشركة إنبى.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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