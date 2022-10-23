مباحثات بين كوريا ومجلس التعاون الخليجى بشأن تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة

أعلنت كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجى إجراء جولة أخرى من المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة بينهما الأسبوع المقبل، بحسب وكالة يونهاب.

وتطلق كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجى الجولة السادسة من المحادثات الرسمية لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية (FTA) في سيول غدا الاثنين لمدة خمسة أيام، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وقالت الوزارة إنه سيتم طرح قضايا مختلفة على الطاولة خلال الاجتماع المقبل، بما في ذلك تجارة السلع والخدمات، وبلد المنشأ، والتجارة الرقمية، وحقوق الملكية الفكرية.

واستأنفت كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في وقت سابق من هذا العام بعد توقف دام 13 عاما، وعقد الجانبان جلستين متصلتين في مارس ويونيو على التوالي.

واتفق الجانبان على الدفع لإبرام اتفاقية تجارة حرة في 2007 وأجريا ثلاث جولات من المحادثات بين عامي 2008 و2009. لكن مفاوضاتهما توقفت مع إعلان المجلس تعليقها في 2010.

وتبلغ حجم التجارة بين الجانبين 46.6 مليار دولار في عام 2020، وفقا لبيانات حكومية.