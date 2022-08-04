مباحثات بين «الملا» ووزيرة الطاقة الإسرائيلية لبحث التعاون المشترك

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار عبر اتصال هاتفي ، مجالات التعاون بين الجانبين والتطورات الأخيرة التي يشهدها قطاع الغاز الطبيعى فى المنطقة والتعاون الثنائى من أجل المساهمة في تأمين جانب من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة.

تم خلال المباحثات بحث مستجدات الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى الخطوات التالية المسندة لفريق العمل بالتنسيق مع أمانة منتدى غاز شرق المتوسط ، كما ناقش الوزيران مجالات التعاون المحتملة في مؤتمر قمة المناخ Cop27 الذى تستضيفه مصر نوفمبر المقبل.

أشار الملا إلى أن التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع أعضاء دول منتدى غاز شرق المتوسط يأتي على رأس قائمة جدول أعمال الطرفين في ضوء ديناميكية سوق الطاقة الذي يشهد متغيرات سريعة ومستمرة .

ومن جانبها قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار أن مصر شريك مهم لإسرائيل في كافة القطاعات، وخاصة قطاع الطاقة ، وتأمل أن يضمن التعاون المستمر مع المهندس طارق الملا تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين وتحقيق أمن الطاقة للمنطقة .

أوضحت الحرار أنه خلال عقد مؤتمر المناخ Cop27 في مصر ستظهر أهمية منطقتنا في مواجهة أزمة تغير المناخ بالإضافة إلى اتفاقنا على التعاون في المستقبل .