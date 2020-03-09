مباحثات بين القابضة لمياه الشرب وشركة نمساوية لنقل تكنولوجيا تصنيع الطلمبات

نسبة تغطية مياه الشرب حاليا تصل إلى ما يقرب من 99%

بحث المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مع نائب رئيس مجلس الإدارة لقسم الطلمبات بشركة “أندريتز – إى جى” النمساوية أندرياس سكلت، سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الطلمبات.

اجتماع مشترك بين القابضة لمياه الشرب والشركة النمساوية

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الجانبين بحضور المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.

أهمية الشراكة مع الخبرات العالمية

وأكد رسلان، على أهمية نقل وتبادل الخبرات وتوطين وزيادة المكون المحلى، بالشراكة مع الخبرات العالمية، لاسيما فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والذى يُعد مناخاً ملائماً للاستثمار فى العديد من المشروعات، مثل مشروعات التحلية، ومشروعات الصرف الصحى، مع إتاحة المجال لتصنيع طلمبات بقدرات مختلفة تناسب الاحتياجات المتباينة للقطاع.

القابضة لمياه الشرب تحظى باستقلالية مالية

وأوضح، أن شركة مياه الشرب بالقاهرة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة، تحظى باستقلالية مالية تتيح لها القدرة على الاستثمار.

إعداد مخطط عام لاحتياجات القطاع حتى عام 2037

وأشار إلى أن الشركة أعدت المخطط العام، لتوضيح جميع احتياجات القطاع حتى عام 2037، ويتم تحديثه كل 5 سنوات، طبقا للأولويات من حيث التوسعات المستقبلية، والتطور العمرانى والسكانى، واستخدامات الأراضى.

نسبة تغطية مياه الشرب حاليا تصل إلى ما يقرب من 99%

وأفاد رسلان أن نسبة تغطية مياه الشرب حاليا تصل إلى ما يقرب من 99% على مستوى الجمهورية، وهو ما يوفر فرصة لتوجيه الاستثمارات المتاحة لتطوير الخدمة وتحسينها، وتحديث الطلمبات القديمة للحفاظ على نسبة التغطية، ومواكبة الزيادة السكانية المطردة.