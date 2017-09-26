مباحثات بين السيسي وبن زايد في أبو ظبي.. عناوين اليوم

متابعات:
تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر.
أخبار مصر
* مباحثات للرئيس فى أبو ظبى مع الشيخ محمد بن زايد.
* خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية..حصر الشركات المملوكة للدولة لطرحها بالبورصة.
* انتهاء فعاليات التدريب المشترك ” فيصل11 “.
*12 مليون وجبة مدرسية أسبوعيا بــ 13 محافظة.
*أسوان استعدت لاحتفالية أبوسمبل العالمية.
* الأهلى يفرض السرية على خطة مواجهة النجم الساحلى.
الأهرام
* السيسى وبن زايد يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين.
* خمس زيارات إلى الإمارات.
* الصادرات المصرية للإمارات تتخطى حاجز المليارى دولار.
* المتحدث العسكرى : مقتل 6 إرهابيين والقبض على 31 اخرين.
* الإمام الأكبر: حريصون على تقديم الدعم للمصريين فى الخارج.
* السفير الصينى : مصر شريك أساسى فى طريق الحرير.
* زيادة الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى مصر.
* وزير الداخلية: لا وساطة فى اختيار طلاب “الشرطة”.
* ربط التعليم بمتطلبات الصناعة.
* مايا مرسى : السيسى انتصر لحقوق المرأة.
* توفير 1000 وحدة لسكان العشوائيات بالإسكندرية.
* مصر تشارك فى حفل تنصيب الرئيس الأنجولى.
* التصدى للسحابة السوداء.
* ارتباك لانقطاع الكهرباء عن المنصورة 4 ساعات.
* بدء الدراسة بكلية «علوم البترول» فى مطروح.
* نيبوشا يحتوى غضب دونجا..الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة إنبى وجبر خارج المباراة.
* جماهير الأحمر تخشى خطورة «مرعى».. ومشجعو تونس تدعو بالهزيمة لمعلول.
الجمهورية
* “السيسي” في قمه مواجهه التحديات مع “بن زايد”.
* أمن الخليج.. جزء لا يتجزأ من امن مصر.
* تنسيق كامل مع الإمارات لمكافحة الجهات الممولة والحاضنة للإرهاب.
* السيسي: التنسيق مستمر.. في مختلف القضايا.
* أمن الخليج لا يتجزأ من أمن مصر القومي .
* مواجهه لمحاولات التدخل في شون الدول العربيه.
* الرئيس يشهد المجلس الأسبوعي لولي عهد أبوظبي.
* مشروعات تحت الدراسة الفنية والمالية ..بدائل غير تقليدية لرفع كفاءة الصرف الصحي.
* “الأعلي للقضاء” يوافق علي ندب 86 قاضياً لحاجة النيابة العامة.
* “مدبولي” يطلق الشريط السياحي بأسوان الجديدة.
* وزير الصحة يتفقد استعدادات مئوية أبو سمبل.
* أئمة سوهاج وبني سويف ينتظمون في برامج التوعية السكانية.
* محافظ القاهرة : إنهاء مشكلة ورش صقر قريش قريبا .
* ارتفاع نسبة الحضور في مدارس الجيزة.
* الأتوبيس الطائر.. لمتابعة مدارس البحيرة.
* مكاسب الأهلي بلا حدود في “رادس”.
* تونس الحمراء ..معلول محترف من ذهب .. وإكرامي يستعيد الثقة.