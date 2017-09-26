سيـــاســة

مباحثات بين السيسي وبن زايد في أبو ظبي.. عناوين اليوم

متابعات: تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر.أخبار مصر* مباحثات للرئيس فى أبو ظبى مع الشيخ محمد بن زايد.* خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية..حصر الشركات المملوكة للدولة لطرحها بالبورصة.* انتهاء فعاليات التدريب المشترك ” فيصل11 “.*12 مليون وج
26 سبتمبر، 2017 26 سبتمبر، 2017

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متابعات:

 تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر.

أخبار مصر

* مباحثات للرئيس فى أبو ظبى مع الشيخ محمد بن زايد.

* خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية..حصر الشركات المملوكة للدولة لطرحها بالبورصة.

* انتهاء فعاليات التدريب المشترك ” فيصل11 “.

*12 مليون وجبة مدرسية أسبوعيا بــ 13 محافظة.

*أسوان استعدت لاحتفالية أبوسمبل العالمية.

* الأهلى يفرض السرية على خطة مواجهة النجم الساحلى.

 
الأهرام

* السيسى وبن زايد يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين.

* خمس زيارات إلى الإمارات.

* الصادرات المصرية للإمارات تتخطى حاجز المليارى دولار.

* المتحدث العسكرى : مقتل 6 إرهابيين والقبض على 31 اخرين.

* الإمام الأكبر: حريصون على تقديم الدعم للمصريين فى الخارج.

* السفير الصينى : مصر شريك أساسى فى طريق الحرير.

* زيادة الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى مصر.

* وزير الداخلية: لا وساطة فى اختيار طلاب “الشرطة”.

* ربط التعليم بمتطلبات الصناعة.

* مايا مرسى : السيسى انتصر لحقوق المرأة.

* توفير 1000 وحدة لسكان العشوائيات بالإسكندرية.

* مصر تشارك فى حفل تنصيب الرئيس الأنجولى.

* التصدى للسحابة السوداء.

* ارتباك لانقطاع الكهرباء عن المنصورة 4 ساعات.

* بدء الدراسة بكلية «علوم البترول» فى مطروح.

* نيبوشا يحتوى غضب دونجا..الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة إنبى وجبر خارج المباراة.

* جماهير الأحمر تخشى خطورة «مرعى».. ومشجعو تونس تدعو بالهزيمة لمعلول.

 
الجمهورية

* “السيسي” في قمه مواجهه التحديات مع “بن زايد”.

* أمن الخليج.. جزء لا يتجزأ من امن مصر.

* تنسيق كامل مع الإمارات لمكافحة الجهات الممولة والحاضنة للإرهاب.

* السيسي: التنسيق مستمر.. في مختلف القضايا.

* أمن الخليج لا يتجزأ من أمن مصر القومي .

* مواجهه لمحاولات التدخل في شون الدول العربيه.

* الرئيس يشهد المجلس الأسبوعي لولي عهد أبوظبي.

* مشروعات تحت الدراسة الفنية والمالية ..بدائل غير تقليدية لرفع كفاءة الصرف الصحي.

* “الأعلي للقضاء” يوافق علي ندب 86 قاضياً لحاجة النيابة العامة.

* “مدبولي” يطلق الشريط السياحي بأسوان الجديدة.

* وزير الصحة يتفقد استعدادات مئوية أبو سمبل.

* أئمة سوهاج وبني سويف ينتظمون في برامج التوعية السكانية.

* محافظ القاهرة : إنهاء مشكلة ورش صقر قريش قريبا .

* ارتفاع نسبة الحضور في مدارس الجيزة.

* الأتوبيس الطائر.. لمتابعة مدارس البحيرة.

* مكاسب الأهلي بلا حدود في “رادس”.

* تونس الحمراء ..معلول محترف من ذهب .. وإكرامي يستعيد الثقة.

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