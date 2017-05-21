مباحثات القمة الإسلامية الأمريكية بالرياض تتصدر عناوين الصحف

متابعات
تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 21-5 – 2017،وفيما يلى أبرزها:
أخبار مصر
– رئيس الوزراء يبحث مع الرئيس القبرصى مشروعات التعاون المشترك
– قرار وزاري خلال أيام لتنظيم العمل بالمدارس الخاصة والدولية’
– إحالة 3 مواد بقانون الطوارئ للدستورية
الأهرام
– الرئيس يشارك اليوم فى القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض
– السعودية تدمر صاروخا باليستيا للحوثيين باتجاه الرياض عشية الزيارة
– تنمية المرحلة الأولى بالعلمين الجديدة باستثمارات 10 مليارات جنيه
– لقاءات للرئيس مع قادة العالمين العربى والإسلامى على هامش قمم الرياض الثلاث
– وزير الزراعة: التكامل الاقتصادى العربى ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية
– وزارة الهجرة تنفى إهدارها المال العام
– رفض دعوى تعويض ضد الداخلية
– المنيا «قبلة» مشروعات إنتاج كربونات الكالسيوم
– تأجيل محاكمة بديع و738 متهمًا فى «أحداث فض رابعة» لـ30مايو
– أكثر من 500 إعلامى لتغطية القمم الثلاث
– رئيس الوزراء يبحث مع الرئيس القبرصى مشروعات التعاون المشترك
الأخبار
– 69 ألف مشروع في المحافظات توفر 290 ألف فرصة عمل للشباب
– إجراءات عاجلة لكبح الغلاء خلال شهر رمضان
– قرار وزاري خلال أيام لتنظيم العمل بالمدارس الخاصة والدولية’
– الجيش يدمر نفقين لتهريب الأفراد والبضائع بسيناء’
– ‘طلب إحاطة عاجل باستدعاء وزير الداخلية بسبب ما يتردد عن هروب العادلي’
– ‘الشرقاوي: عروض عالمية لإنشاء مصنع جديد للألومنيوم باستثمارات ١٠مليارات جنيه’
– مواهب تبحــــــث عن «النور» في مدارس المكفــــــوفين بالمحافظات
– براءة حسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل
الجمهورية
– إحالة 3 مواد بقانون الطوارئ للدستورية
– وزير السياحة يدرس طلب الشركات زيادة أسعار الحج السياحي
– الصــدأ التهــم 45 ســـيارة إســـــعاف متهالكة
– بلاغ من “الصحفيين” للنائب العام ضد رئيس نيابة أمن الدولة العليا
– وزير الاتصالات : ترددات الجيل الرابع جاهزة
– الملا: 8.6 مليار دولار لتوسعة معامل التكرير
– وزير الإسكان : 10 مليـــــــارات جنيـــــــه اســــــــــتثمارات مدينــــــــــة “العلميـــــن” الجديــــــدة