مباحثات القمة الإسلامية الأمريكية بالرياض تتصدر عناوين الصحف

متابعاتتنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 21-5 - 2017،وفيما يلى أبرزها:أخبار مصر– رئيس الوزراء يبحث مع الرئيس القبرصى مشروعات التعاون المشترك – قرار وزاري خلال أيام لتنظيم العمل بالمدارس الخاصة والدولية’ – إحالة 3 مواد بقانون الطوارئ للدستو

متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 21-5 – 2017،وفيما يلى أبرزها:

أخبار مصر

– رئيس الوزراء يبحث مع الرئيس القبرصى مشروعات التعاون المشترك

– قرار وزاري خلال أيام لتنظيم العمل بالمدارس الخاصة والدولية’

– إحالة 3 مواد بقانون الطوارئ للدستورية

الأهرام

– الرئيس يشارك اليوم فى القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض

– السعودية تدمر صاروخا باليستيا للحوثيين باتجاه الرياض عشية الزيارة

– تنمية المرحلة الأولى بالعلمين الجديدة باستثمارات 10 مليارات جنيه

– لقاءات للرئيس مع قادة العالمين العربى والإسلامى على هامش قمم الرياض الثلاث

– وزير الزراعة: التكامل الاقتصادى العربى ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية

– وزارة الهجرة تنفى إهدارها المال العام

– رفض دعوى تعويض ضد الداخلية

– المنيا «قبلة» مشروعات إنتاج كربونات الكالسيوم

– تأجيل محاكمة بديع و738 متهمًا فى «أحداث فض رابعة» لـ30مايو

– أكثر من 500 إعلامى لتغطية القمم الثلاث

– رئيس الوزراء يبحث مع الرئيس القبرصى مشروعات التعاون المشترك

الأخبار

– 69 ألف مشروع في المحافظات توفر 290 ألف فرصة عمل للشباب

– إجراءات عاجلة لكبح الغلاء خلال شهر رمضان

– قرار وزاري خلال أيام لتنظيم العمل بالمدارس الخاصة والدولية’

– الجيش يدمر نفقين لتهريب الأفراد والبضائع بسيناء’

– ‘طلب إحاطة عاجل باستدعاء وزير الداخلية بسبب ما يتردد عن هروب العادلي’

– ‘الشرقاوي: عروض عالمية لإنشاء مصنع جديد للألومنيوم باستثمارات ١٠مليارات جنيه’

– مواهب تبحــــــث عن «النور» في مدارس المكفــــــوفين بالمحافظات

– براءة حسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

الجمهورية

– إحالة 3 مواد بقانون الطوارئ للدستورية

– وزير السياحة يدرس طلب الشركات زيادة أسعار الحج السياحي

– الصــدأ التهــم 45 ســـيارة إســـــعاف متهالكة

– بلاغ من “الصحفيين” للنائب العام ضد رئيس نيابة أمن الدولة العليا

– وزير الاتصالات : ترددات الجيل الرابع جاهزة

– الملا: 8.6 مليار دولار لتوسعة معامل التكرير

– وزير الإسكان : 10 مليـــــــارات جنيـــــــه اســــــــــتثمارات مدينــــــــــة “العلميـــــن” الجديــــــدة