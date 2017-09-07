مباحثات السيسى فى فيتنام تتصدر عناوين الصحف المصرية

متابعات
تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس الموافق 7-9 – 2017،وفيما يلى أبرزها:
الأهرام
* السيسى و«داى كوانج» يتفقان على تعزيز العلاقات المصرية الفيتنامية ومكافحة الإرهاب.
* البنا: لائحة قانون تقنين حالات وضع اليد أمام مجلس الوزراء.
* مصر تدين العنف فى ميانمار.. وجوتيريش «يُكَذب» سيدة نوبل.
* رئيس شركة الريف المصرى: 8 مليارات جنيه رأسمال الشركة لتنفيذ مشروع 1.5مليون فدان.
* الجسر الجوى يتواصل لعودة ضيوف الرحمن.
* مميش: زيادة حركة السفن بقناة السويس تعكس تعافى حركة التجارة العالمية.
* التعليم العالى: بدء الدراسة بالجامعات 16 سبتمبر ولا صحة لتأجيلها.
* النقل الروسية: موسكو تستعد لاستئناف حركة الطيران مع مصر.
* محافظ القاهرة: إعادة استغلال سوق سوهاج بعد تطويرها.
* المحكمة التأديبية العليا تبرئ وكيل «تعليم أسيوط».
* وزارة التجارة والصناعة: إجراءات احترازية على الواردات لتجنب التأثر بأزمة البيض الملوث.
* مبادرة لزيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل بقطاع التكنولوجيا.
* وزير البترول: الانتهاء من 6 مشروعات بتروكيماوية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية والتصدير.
* «التأمين» والجامعة يوفران حضانات لتوائم أسيوط الخمسة ..وشركة تتبرع بالألبان.
* كوبرى جديد وتغطية ترعة وكاميرات بشوارع القليوبية.
* حبس مجند قتل زميله وأصاب مأمور قسم الجناين ورئيس المباحث بالخطأ.
* مدير الأمن يفاجئ خدمات تأمين محكمة القاهرة الجديدة.
* أبوريدة بعد الفوز على أوغندا: المنتخب والجهاز تعرضا لضغوط كبيرة.. واستعادة صدارة المجموعة الأهم.
الجمهورية
* استقبال حافل للرئيس في هانوي.
* قمة “مصرية – فيتنامية” لتعزيز التعاون الشامل بين البلدين.
* الرئيس: نتطلع للاستفادة من تجارب فيتنام الناجحة في الصناعة والتجارة.
داي كوانج: السيسي زعيم حكيم حقق إنجازات كبري.
الرئيس السيسي في كلمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفيتنامي: مباحثاتنا تناولت تعزيز التعاون الثنائي.. خاصة علي الصعيد الاقتصادي.
* الحكومة وافقت علي قانون الري.
* مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل: صلاحيات كاملة للمحافظين لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعي.
* وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي بحثا دعم المشروعات القومية.
* 171 مليار دولار حجم العلاقات التجارية بين الدول العربية والصين خلال 2016.
* قابيل: عقود الشركات الصينية مع العرب بلغت 40 مليار دولار.
* السفارة السويسرية في القاهرة: 430 مليون دولار مملوكة لنظام مبارك.. لا تزال مجمدة في سويسرا.
* وزير الطيران: تنسيق مصري سعودي لتلافي أي معوقات وتسهيل عودة الحجاج.
* وزيرة الهجرة: حصيلة شهادة “بلادي” الدولارية بلغت 200 مليون دولار.
* ثلاثة وزراء يناقشون إعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة.
* الدكتور خالد فهمي وزير البيئة: تخلصنا من أضخم شحنة مبيدات مسرطنة ظلت بالميناء 20 عاماً.
* انهيار عقار قديم بالإسكندرية.
* الحلم.. يقترب.. المصريون بالصدارة سعداء.. رغم ضعف الأداء.