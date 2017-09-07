مباحثات السيسى فى فيتنام تتصدر عناوين الصحف المصرية

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متابعات تنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس الموافق 7-9 - 2017،وفيما يلى أبرزها: الأهرام * السيسى و«داى كوانج» يتفقان على تعزيز العلاقات المصرية الفيتنامية ومكافحة الإرهاب. * البنا: لائحة قانون تقنين حالات وضع اليد أمام مجلس الوزراء. * مصر تدين العنف فى

متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس الموافق 7-9 – 2017،وفيما يلى أبرزها:

الأهرام

* السيسى و«داى كوانج» يتفقان على تعزيز العلاقات المصرية الفيتنامية ومكافحة الإرهاب.

* البنا: لائحة قانون تقنين حالات وضع اليد أمام مجلس الوزراء.

* مصر تدين العنف فى ميانمار.. وجوتيريش «يُكَذب» سيدة نوبل.

* رئيس شركة الريف المصرى: 8 مليارات جنيه رأسمال الشركة لتنفيذ مشروع 1.5مليون فدان.

* الجسر الجوى يتواصل لعودة ضيوف الرحمن.

* مميش: زيادة حركة السفن بقناة السويس تعكس تعافى حركة التجارة العالمية.

* التعليم العالى: بدء الدراسة بالجامعات 16 سبتمبر ولا صحة لتأجيلها.

* النقل الروسية: موسكو تستعد لاستئناف حركة الطيران مع مصر.

* محافظ القاهرة: إعادة استغلال سوق سوهاج بعد تطويرها.

* المحكمة التأديبية العليا تبرئ وكيل «تعليم أسيوط».

* وزارة التجارة والصناعة: إجراءات احترازية على الواردات لتجنب التأثر بأزمة البيض الملوث.

* مبادرة لزيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل بقطاع التكنولوجيا.

* وزير البترول: الانتهاء من 6 مشروعات بتروكيماوية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية والتصدير.

* «التأمين» والجامعة يوفران حضانات لتوائم أسيوط الخمسة ..وشركة تتبرع بالألبان.

* كوبرى جديد وتغطية ترعة وكاميرات بشوارع القليوبية.

* حبس مجند قتل زميله وأصاب مأمور قسم الجناين ورئيس المباحث بالخطأ.

* مدير الأمن يفاجئ خدمات تأمين محكمة القاهرة الجديدة.

* أبوريدة بعد الفوز على أوغندا: المنتخب والجهاز تعرضا لضغوط كبيرة.. واستعادة صدارة المجموعة الأهم.

الجمهورية

* استقبال حافل للرئيس في هانوي.

* قمة “مصرية – فيتنامية” لتعزيز التعاون الشامل بين البلدين.

* الرئيس: نتطلع للاستفادة من تجارب فيتنام الناجحة في الصناعة والتجارة.

داي كوانج: السيسي زعيم حكيم حقق إنجازات كبري.

الرئيس السيسي في كلمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفيتنامي: مباحثاتنا تناولت تعزيز التعاون الثنائي.. خاصة علي الصعيد الاقتصادي.

* الحكومة وافقت علي قانون الري.

* مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل: صلاحيات كاملة للمحافظين لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعي.

* وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي بحثا دعم المشروعات القومية.

* 171 مليار دولار حجم العلاقات التجارية بين الدول العربية والصين خلال 2016.

* قابيل: عقود الشركات الصينية مع العرب بلغت 40 مليار دولار.

* السفارة السويسرية في القاهرة: 430 مليون دولار مملوكة لنظام مبارك.. لا تزال مجمدة في سويسرا.

* وزير الطيران: تنسيق مصري سعودي لتلافي أي معوقات وتسهيل عودة الحجاج.

* وزيرة الهجرة: حصيلة شهادة “بلادي” الدولارية بلغت 200 مليون دولار.

* ثلاثة وزراء يناقشون إعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة.

* الدكتور خالد فهمي وزير البيئة: تخلصنا من أضخم شحنة مبيدات مسرطنة ظلت بالميناء 20 عاماً.

* انهيار عقار قديم بالإسكندرية.

* الحلم.. يقترب.. المصريون بالصدارة سعداء.. رغم ضعف الأداء.