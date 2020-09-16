ما يجب فعله قبل تثبيته.. أبل تطرح اليوم ios 14

تطرح أبل اليوم ios 14 الذي يعد أحدث نظام تشغيل لجهازي آي فون و آي باد بعد أن دشنت الثلاثاء ساعة أبل ووتش سيريس 6 ونسخة أرخص ثمنا تحت اسم أبل ووتش سي.

ولم تكتف الشركة بذلك بل طرحت أمس كذلك جهاز آي باد آير الجديد iPad Air ونسخة محدثة من الجيل الثامن لجهاز آي باد. iPad AIR

وأعلنت الشركة أمس أنها ستطرح التحديثات الأحدث لجهاز آي فون وجهاز آي باد وجهاز أبل واتش اليوم الأربعاء.

مزايا نظام تشغيل iOS 14

وحسب موقع سي نت، تشتمل أنظمة تشغيل iOS 14 و iPad OS 14 و WatchOS 7 على العديد من الخصائص والمميزات الجديدة.

ومن هذه الخصائص، مكتبة جديدة للتطبيقات وإتاحة أدوات على الشاشة الرئيسية لضبط الخصوصية وتحسينات على تطبيق iMessage.

وينصح موقع سي نت بتأدية بعض المهام قبل الضغط على زر تثبيت نظامي تشغيل iOS 14 و iPad 14 على جهازي آي فون وآي باد.

وذلك حتى يتسنى جعل التحديثات تسير بأكبر قدر من السلاسة.

وينبغي تخصيص دقائق قليلة من أجل إلغاء الصور والتطبيقات التي لا يحتاجها المستخدم.

ويساعد هذا الإجراء على توفير مساحة تخزين وتقليص زمن انتظار تحميل النسخ الاحتياطية Backup.

ويمكن، بجانب هذا، توفير أموال الاشتراك في مساحات تخزين إضافية على تطبيق iCloud.

وفيما يلي قائمة بالأجهزة التي تدعم نظامي iOS 14 و iPad 14

توفير نسخة احتياطية محدثة

ومن غير المستحب إطلاقا تحديث جهازي آي فون أو آي باد بدون إتاحة نسخة احتياطية حديثة.

وربما يؤدي الإخفاق في فعل هذا إلى فشل عملية التحديث، وهو ما يستدعي إعادة تثبيت نظام تشغيل الجهاز.

وفي حالة تنشيط المستخدم لخاصية تحميل النسخ الاحتياطية على iCloud، فينبغي أن يتم التحميل كل ليلة أثناء الشحن والربط بالواي فاي. تحميل النسخة الاحتياطية على iCloud

ويمكن بدء عملية التحميل في أي وقت آخر عن طريق الذهاب إلى الإعدادات والضغط على أسم المستخدم و iCloud ومنها إلى iCloud Backup ثم إلى Back up now.

وعند تحميل النسخ الاحتياطية باستخدام جهاز ماكنتوش يمكن الاستعانة ببرنامج Finder بديلا عن iTunes الذي أصبح غير متاح منذ العام الماضي، وإن كانت فروق بسيطة تميز طريقة التحميل عبر البرنامجين. تحميل النسخة الاحتياطية باستخدام جهاز ماكنتوش

تحميل النسخة الاحتياطية من ويندوز

ويمكن استخدام جهاز كمبيوتر بنظام تشغيل ويندوز لتحميل النسخ الاحتياطية على أجهزة أبل المحمولة عن طريق الاستعانة ببرنامج iTunes.

وهناك عدة محاذير يجب الالتفات إليها قبل تنفيذ المهمة، منها التأكد من تحميل احدث نسخ برنامج iTunes.

وأسهل طريقة لتأدية هذه المهمة هو فتح البرنامج والموافقة على رسالة تطالب المستخدم بالتحديث ثم إتباع الخطوات.

ويتم ربط الجهاز بكابل من نوع Lightning أو USB-C.

ويفضل الضغط على الصندوق الذي يطرح خيار تشفير النسخة الاحتياطية Encrypt your local backup.

وتؤدي هذه الخطوة إلى الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جميع حسابات البريد الالكتروني وكلمات السر الخاصة بالتطبيقات.

ويعفي هذا المستخدم من إدخال كلمات السر عند تجهيز الجهاز للعمل.

البدء في تحميل iOS 14

وبعد توفير نسخة احتياطية محدثة من الجهاز والتخلص من جميع التطبيقات والصور غير الضرورية يستطيع المستخدم البدء في تحميل نظامي تشغيل iOS 14 أو iPadOS 14.

