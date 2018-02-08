ما هي القطاعات المستفيدة من التراجع المتوقع لأسعار الفائدة؟

منى عبدالباريقال بنك استثمار فاروس إن خفض أسعار الفائدة بالسوق المحلية قد ينعكس إيجابا على أسهم التطوير العقاري بشكل كلي، والشركات المثقلة بالمديونيات، وشركات الخدمات المالية غير البنكية "هيرميس".وبحسب ورقة بحثية صدرت عن فاروس اليوم فإن الأسهم المستفيدة هي، غبور، وبالم هيلز، حديد عز، هيرميس.ي



منى عبدالباري

قال بنك استثمار فاروس إن خفض أسعار الفائدة بالسوق المحلية قد ينعكس إيجابا على أسهم التطوير العقاري بشكل كلي، والشركات المثقلة بالمديونيات، وشركات الخدمات المالية غير البنكية “هيرميس”.

وبحسب ورقة بحثية صدرت عن فاروس اليوم فإن الأسهم المستفيدة هي، غبور، وبالم هيلز، حديد عز، هيرميس.

يشار إلى أن محافظ البنك المركزي طارق عامر ألمح أمس في تصريحات له اعتزام البنك التحول لسياسة نقدية توسعية فى الفترة القريبة، بشرط التأكد أولا من السيطرة على التضخم حتى لا نضطر للعودة مرة أخرى الى الوراء.

وتتفاوت توقعات بنوك الاستثمار حول الخفض المتوقع لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الشهر الجاري بين 0.5% و2%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس مؤشرات التضخم الشهر ليناير الماضي والتي أظهرت تراجعا بنحو 5.3%، إلى مستويات 17%، مقارنة بـ 22.3% في ديسمبر 2017.

وكان المؤثر الأكبر في تراجع التضخم هو انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 3.2%، بالرغم من ارتفاع أسعار كل من الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 2%، والزيوت والدهون بنحو 1%.

