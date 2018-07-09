ما هي الأسهم المستفيدة من تراجعات جلوبال ؟

التجاري الدولي و"إيسترن كومباني" أكبر الرابحيناستفادة محدودة للمصرية للاتصالاتمنى عبدالبارييتوقع محللون أن يجني عدد من الأسهم بالسوق المحلية مكاسب من وراء تراجعات سهم جلوبال تيليكوم المتواصلة منذ تقدم شركة فيون هولدنجز بى فى الأسبوع المنقضي بعرض شراء الأصول المملوكة لـ "جلوبال" بباكس

التجاري الدولي و”إيسترن كومباني” أكبر الرابحين





استفادة محدودة للمصرية للاتصالات



منى عبدالباري

يتوقع محللون أن يجني عدد من الأسهم بالسوق المحلية مكاسب من وراء تراجعات سهم جلوبال تيليكوم المتواصلة منذ تقدم شركة فيون هولدنجز بى فى الأسبوع المنقضي بعرض شراء الأصول المملوكة لـ “جلوبال” بباكستان وبنجلاديش مقابل 2.55 مليار دولار.

وقال خبراء لـ “المال” إن عرض فيون يستهدف شراء الأصول الرابحة لـ “جلوبال”، فيما تظل نظيرتها ذات الفائدة الضعيفة لدى الشركة، وهو ما ظهر بوضوح على حركة السهم مخلفا تراجعات كبيرة منذ العرض الأربعاء الماضي، والتي سجلت اليوم فقط حوالي 10%.

وأوضحوا أن هذه التراجعات ستدفع بالمستثمرين للنزوح نحو أسهم ذات ربحية مضمونة، ووزن نسبي معتبر على المؤشر الثلاثيني، وليس بالضرورة أن تكون أسهم أخرى بقطاع الاتصالات، حيث ستكون الغلبة للأسهم ذات الوزن النسبي الأعلى.

ويشمل قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية حاليا 3 أسهم آخرى بخلاف “جلوبال” صاحب الوزن النسبي الأعلى على المؤشر القطاعي بواقع 67.64%، وهم المصرية للاتصالات المستحوذ على وزن نسبي 2.31 % فقط من مؤشر EGX30، و 21.93% على المؤشر القطاعي

بجانب أوراسكوم للاستثمار (للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا سابقا) بوزن نسبي على المؤشر الثلاثيني 0.74%، و 7.6% على المؤشر القطاعي، وأورانج للاتصالات بوزن نسبي قطاعي 2.81%.



** توقعات



ويرى بنك استثمار فاروس إن سهم المصرية للاتصالات ظهر كمرشح ممتاز ليحل محل سهم جلوبال تيليكوم، حيث خالف اتجاه السوق العام أمس الأحد ليحقق ارتفاعا 1.2%..

وقال بنك الاستثمار في ورقة بحثية صدرت اليوم إن سهم جلوبال تيلكوم الذي أعادت البورصة التداول عليه أمس عقب إيقافه يومي الأربعاء والخميس هبط بسوق الأسهم.

وتابع بنك الاستثمار :” شكل سهم جلوبال تيليكوم 25% من قيم تداول السوق الأحد. ونشأ عن الضغط البيعي الذي تعرض إليه السهم أمس، حالة من الضعف العام على مستوى آراء وتوجهات المستثمرين، مما أدي إلى هبوط قطاع كبير من الأسهم بشكل كبير”.



** عزوف



وعلمت المال من مصادر بالسوق إنه كان هناك 6 ملايين سهم لجلوبال معروضة للبيع أمس لم تنجح في الحصول على مشتري حتى إغلاق الجلسة في ضوء إيقاف السهم نظرا لتجاوزه نسبة الهبوط المسموح بها عند 10%.

وقال إيهاب السعيد، العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية إن عرض الشراء الرامي للحصول على أصول جلوبال الرابحة تسبب في عزوف المستثمرين عن السهم ما أدى لموجة جديدة من الهبوط، تضاف لتراجعاته السابقة منذ فشل عرض الاستحواذ الأول الذي تقدمت به فيون في نوفمبر الماضي للاستحواذ على على 42.31% من أسهم “جلوبال” .

ومنذ رفض العرض السابق الذي تقدمت به فيون -المستحوذة حاليا على حصة 57.7 % من أسهم جلوبال” – خسر سهم الأخيرة أكثر من 39 % من قيمته ليتراجع من مستوى 6.7 جنيه مطلع نوفمبر إلى 4.07 جنيه ختام تداولات اليوم الاثنين.

وأشار السعيد إلى أن الأسهم المؤهلة لجذب المستثمرين بدلا عن جلوبال البالغ وزنه النسبي 4.06% على المؤشر الثلاثيني هي صاحبة الأوزان النسبية الأعلى على EGX30، مستبعدا تحقيق المصرية للاتصالات الاستفادة الأكبر من تراجعات جلوبال المستحوذ على أكثر من ثلثي الوزن النسبي لقطاع الاتصالات.

وتابع :”هذه الأسهم بالترتيب هي البنك التجاري الدولي – وزن نسبي 31.96%، ثم الشرقية “إيسترن كومباني” بوزن نسبي 9.5%، ثم السويدي إليكتريك بوزن نسبي 6.56%، و طلعت مصطفى بوزن 6%، وأبوقير للأسمدة بوزن نسبي 5.31%، و المجموعة المالية هيرميس بوزن نسبي 4.98%، وأخيرا تأتي المصرية للاتصالات بوزن نسبي 2.31%، وأوراسكوم للاستثمار بوزن نسبي 0.74%”.

ولفت إلى أن المؤسسات الأجنبية ستتجه لاستبدال جلوبال بالأسهم صاحبة الوزن النسبي الأعلى فقط كالتجاري الدولي، والشرقية، والسويدي، بينما ستقوم المؤسسات المحلية بإعادة بناء الوزن النسبي لمحافظها وفقا لنسبة قطاع الاتصالات بمحفظة كل شركة.

وأضاف أن السهم سيتراجع لمستويات الـ4 جنيهات ومن ثم يعاود الارتداد صعودا مجددا لمستويات 5 جنيهات، وفي أفضل تقدير 5.5 جنيه، ولن يستطيع تجاوز هذه المستويات.



** أسباب



ومن جانبه قال محمد كمال مدير تداول المؤسسات المحلية بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية إن عرض فيون للشراء الأصول الرابحة لجلوبال انعكس بشكل فوري على السهم مخلفا تراجعات على نطاق واسع نتيجة لجوء نسبة كبيرة من حائزي السهم لبيعه والتخلص منه.

وقال كمال إن المؤسسات المحلية ستتوجه لأسهم أخرى في قطاع الاتصالات كالمصرية للاتصالات عند إعادة توزيع الوزن النسبي للمحافظ، بجانب أسهم قيادية أخرى كالشرقية للدخان، والتجاري الدولي.

يشار إلى أن جلوبال قالت في إفصاح نشر على شاشة البورصة المصرية أمس إنه في حالة الموافقة على صفقة شراء أصولها من قبل شركة فيون الهولندية، سوف تستلم صافي مبلغ 965 مليون دولار، وذلك وفقاً لشروط العرض، بما يشمل تأجيل سداد مبالغ محددة.

ونوهت بأنه في حالة الموافقة على هذه الصفقة من قبل مساهمي الأقلية، سوف تستمر جي تي أتش في امتلاك نسبة 45.6% من جيزي -العاملة في الجزائر-، مبينة أنه بعد إتمام الصفقة سوف تكون الشركة العامة الوحيدة وبالتالي تقرب من 100% من إجمالي قيمة الشركة.