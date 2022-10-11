ما هي أسباب تراجع الدين الخارجي لمصر؟

تراجعت قيمة الدين الخارجي لمصر بنحو 2.1 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2021/ 2022، مقارنة بالربع الثالث، بنسبة انخفاض قدرها 1.3%.

وانخفض الدين الخارجي لمصر، وفقًا للبيانات المنشوره على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، إلى 155.708 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، مقابل 157.801 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

أسباب تراجع الدين الخارجي لمصر

ومن جانبه قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن السداد بدون اقتراض أحد أهم أسباب هذا الانخفاض؛ إذ أدت مصر ما عليها من مستحقات مالية، دون أن تضطر للاقتراض من أجل ذلك.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ «المال»، أن هذا أحد عوامل الضغط على ميزان المدفوعات خلال الفترة الحالية.

تراجع اليورو أمام الدولار

ولفت الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الإلكترونية، إلى انخفاض سعر اليورو أمام الدولار أحد العوامل التي قد تكون ذات تأثير، وإن كان محدودًا، على انخفاض الدين الخارجي لمصر، لاسيما وأن بعض الديون الخارجية لمصر مقومة بالدولار، وهو ما ينعكس إيجابًا على وضع الدين الخارجي.

وشهد اليورو، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، انخفاضًا تاريخيًا، بحوالي 8%، وهو التراجع الأعلى منذ عام 2002م.