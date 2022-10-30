ما هي آليات العقود المستقبلية وعقود التحوط الخاصة بالعملة ؟

أعلن البنك المركزي المصري عن تبني خطة تسمح للبنوك العمل بالعقود المستقبلية غير القابلة للتسليم المعروفة بـ NDFs فيما يتعلق بالعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما من شأنه أن يخلق حالة من الاستقرار والأمان لدى المستوردين والصناع في إجراء تعاقدات تضمن عدم تعرضهم لخسارة نتيجة تحرك الدولار.

وقال محمد البيه الخبير المصرفي في تصريحات لـ”المال” إن الهدف من وراء تطبيق اليات المشتقات المالية أمران أولهما هو التحوط ضد تقلبات سعر الصرف، والأمر الثاني هو الاستفادة المالية المتمثلة في التركيز على كيفية التحوط.

وأضاف ” تبرم العقود المستقبلية غير المسلمة بهدف التحوط ضد تقلبات العملة التي تترتب على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية وظهور أرباح أو خسائر لدى البنوك نتيجة فروق أسعار العملة بشكل استثنائي و على خلفية وجود أصول والتزامات ذات طبيعة نقدية بعملات أجنبية، وأصول ممولة بالتزامات بعملة أجنبية ، مما يؤثر على نتائج أعمال البنوك بشكل جزئي”.

فما هي ادوات المشتقات المالية؟

تتمثل المشتقات المالية في (IRS) و (SWAPS) و (Options) و (FWD) و (NDF).

FX Options: أداة مالية تتيح للعميل تحديد سعر الصرف مع البنك عند سعر معين وخلال فترة زمنية محددة بشرط أن تكون مقابل عملية تجارية. كما تتيح للعميل الخيار إما التنفيذ على السعر الذي حدده أو أي سعر أخر مقابل سداد نسبة محددة للبنك من إجمالي قيمة العملية.

FX FWD: أداة مالية تتيح للعميل تثبيت سعر الصرف عند قيمة محددة لفترة زمنية معينة لا تتجاوز العام حتى وصول بضاعة العميل، ولكن لا يحق للعميل الاختيار مابين التنفيذ على السعر المحدد أو سعر أخر و يكون ملزما بالتنفيذ على السعر المتفق عليه في نهاية مدة التعاقد.

NDFs: أداة مالية تتيح للعميل تثبيت سعر الصرف عند قيمة محددة في فترة زمنية في المستقبل، و يتم مقارنة سعر الصرف المتفق عليه مع سعر الصرف السائد في تاريخ التنفيذ، و يتم تسوية الفارق بين السعر المتفق عليه و السعر السائد في السوق ما بين البنك والعميل.

SWAPS: أداة مالية تتمثل في عملیة المبادلة بین عملتین معینتین، من خلال شراء أحداهما ولتكن العملة (أ) وبیع الأخرى ولتكن العملة (ب) على أساس السعر الفوري السائد لكل منهما، وفي الوقت نفسه إعادة بیع الأولى وشراء الثانیة بموجب سعر المبادلة (الآجل) والذي یتم تحدیده وفق الفرق القائم بین أسعار الفائدة السائدة حینئذ على الإیداع والإقراض بالنسبة لكل من العملتین.

IRS: أداة مالية تستهدف التحوط من تذبذب سعر العائد في الاوقات المتوقع فيها صعود سعر الفائدة، یوافق فيه أحد الأطراف الداخل في المبادلة على أن یدفع سلسلة معدلات الفائدة الثابتة وفي نفس الوقت یتسلم سلسلة من التدفقات النقدیة التي تعتمد على معدلات الفائدة المتغيرة. وهذا الطرف يطلق علیه Fixed Rate Payer في المقابل یوافق الطرف الآخر الداخل في عقد المبادلة على استلام سلسلة من معدلات الفائدة المتغيرة ويطلق على هذا الطرف Floating Rate Payer وذلك وفقا لمعدل مرجعي.

ويرى محمد البيه أن هذه الخطوة تصب في صالح المستثمرين والمستوردين، وستعود بالنفع بطريقة غير مباشرة على المواطن العادي، عندما يكون لديك عدد من العقود في مجالات مختلفة بأسعار منضبطة، وهو تحرك من شأنه أن يؤمن المستوردين والمستهلكين ورجال الصناعة وكذلك استمرار عملية البيع والشراء ويشجع المستثمرين على زيادة الاستثمار.