ما هى تداعيات قرار نقل التداول على أذون الخزانة من الجهاز المصرفى للبورصة؟

اعتبر خبراء مصرفيون وماليون قرار التداول على أذونات الخزانة فى البورصة خطوة جيدة، يعمل على زيادة الطلب وسهولة عملية البيع والشراء، مما يؤدى إلى خفض أسعار العائد على أدوات الدين المحلى، ومن ثم انخفاض الدين العام.

وأوضحوا لـ “المال” أن البنك المركزى والبورصة ووزارة المالية يعملون على تنفيذ تلك الخطوة منذ أكثر من عام تقريبًا، مضيفين أنه من المتعارف عليه فى الأسواق العالمية أن التداول على الأوراق المالية الحكومية يتم من خلال البورصة وليس الجهاز المصرفى.

وكان رامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، صرح منذ أيام بأن بدء عملية التداول على أذون الخزانة سيتم خلال الربع الجارى من العام.

وقال “الدكاني” إن أذون الخزانة يتم التداول عليه من قبل البنك المركزى، لكن مع إنشاء شركات مقاصة جديدة لأدوات الدين الحكومية، فسيتم التداول على أذونات الخزانة فى البورصة، كما يتم التداول على السندات، مشيرًا إلى أن التداول سيكون فى البداية متاحًا للمتعاملين الرئيسيين وهم البنوك، ويمكن بعد ذلك إجراء دراسة مع الجهات الرقابية لإتاحتها للأفراد.

من جانبه، أكد محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، أن تداول أوراق الدين العام، كسندات وأذون الخزانة، خارج الجهاز المصرفى، أمر طبيعى.

وأضاف لـ«المال» أن الجهاز المصرفى يتولى تلك المسئولية كعمل مكمل نيابة عن وزارة المالية والبورصة، مضيفًا أنه لم تتواجد بعد الهياكل والآليات والتطبيقات التى يمكن بيع أذونات الخزانة عن طريقها، سواء فى الإصدارات الأولية أو الثانوية.

وأوضح أن تلك الخطوة تم وضعها فى إستراتيجية التوسع فى شركات المقاصة، التى بجانب تداولها للأسهم، تتداول السندات وأدوات الدين العام مثل الأذونات.

ولفت إلى أن تصريح رئيس البورصة عن نقل مسئولية تداول أذون الخزانة إلى شركات مقاصة وبالتالى إلى البورصة، هى خطوة جيدة وفى الطريق الصحيح.

وأشار “عبدالعال” إلى أن أهم المميزات لنقل عملية التداول على أذونات الخزانة خارج الجهاز المصرفى، وهى انتقاله إلى مكانه الطبيعى “البورصة”، لافتًا إلى أنه أمر متعارف عليه خارج مصر.

وأكد أن هذه الخطوة تعمل على زيادة حجم التداول على أذونات الخزانة بالبورصة، وكذلك مزيد من الحرية فى عملية البيع والشراء، مشيرًا إلى أنه فى حالة التداول على الأذونات عن طريق البنوك، فإن العميل إذا قرر بيع الأذون فيلجأ إلى فتح طلب والقيام بإجراءات فى المصرف، أما بعد قرار نقلها إلى البورصة، فإن عملية البيع ستتم من خلال التطبيق مما يوفر الوقت والجهد للشركات وللأفراد بعد ذلك.

وتابع إن تنفيذ القرار يعمل على تسريع العملية وزيادة الكفاءة فى تنفيذها، وكذلك قد تكون أقل تكلفة فى العمولات المحصلة، بالإضافة إلى توسيع نطاق العمل بها وتكامل خدمات البورصة تمهيدًا لدخول المشتقات المالية وعمليات البيع الآجل، فهى خطوات تكتمل بتنفيذ إحداهما الواحدة تلو الأخرى، للوصول إلى الأنشطة المتكاملة التى تعمل البورصة على تقديمها.

وأضاف أن ذلك يعمل على جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر، فى ظل وجود آليات وتطبيقات تيسر لهم التعامل فى الدخول والخروج من السوق بكل سهولة ويسر وشفافية، وبحجم سوق أكبر مما هو قائم.

وذكر أنه من المفترض أن البورصة هى المؤسسة المتخصصة فى التعامل مع أدوات الدين الحكومى، أما الجهاز المصرفى فتولى تلك المسئولية حتى يتم نقلها للجهة المختصة ألا وهى البورصة، موضحًا أن وجود تطبيقات وآليات وكواد متخصصة فى التعامل فى أوراق الدين العام سيكون أكثر تجاوبًا مع ما يحدث فى تنفيذ تلك العملية عالميًا.

وأشار إلى أن أسعار الفائدة على أذون الخزانة يحكمها عوامل عدة بصرف النظر عن من الذى يدير أدوات الدين الحكومية، منها سعر الفائدة فى البنك المركزى “الكوريدور” وحجم الطلب والعجز فى الموازنة واحتياج البنوك للسيولة، ومنافسة السندات لأذون الخزانة، وحجم المحفظة الائتمانية.

من ناحية أخرى، أوضح مصدر مسئول فى أحد البنوك فَّضل عدم نشر اسمه، أن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى ستتولى عملية طرح أذونات الخزانة فى البورصة المصرية.

وأضاف المصدر أن تنفيذ عملية التداول على أذونات الخزانة الحكومية فى البورصة المصرية يبدأ خلال الشهر المقبل، حيث يعمل البنك المركزى والبورصة على تنفيذها منذ أكثر من عام.

وأوضح أن التعامل على أذونات الخزانة الحكومية كانت تتم عن طريق البنوك، سواء من قبل أفراد أو شخصيات اعتبارية، ثم تعمل المصارف على حفظها فى حساباتها، والبنك المركزى كان بمثابة أمين حفظ للأذون.

وتابع إن البنك المركزى أنشأ مؤخرًا شركة جديدة تسمى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى، وهى مملوكة له بنسبة 70% موضحًا توليها مسئولية تسوية أذونات الخزانة، بالإضافة إلى حفظها والتداول عليها بنفس الطريقة المتبعة فى حفظ وتداول سندات الخزانة الحكومية فى البورصة، والتى تتم عن طريق شركات أو بنوك الحفظ المركزية، ومن يتداول عليها لابد أن يكون لديه كود موحد فى البورصة، وهو ما سيتم تنفيذه الشهر المقبل.

ووصف المصدر عملية طرح أذونات الخزانة فى البورصة المصرية بأنها خطوة مستجدة، تعمل على جذب المزيد من العملاء.

وأفاد بأن تنفيذ تلك الخطوة يسهم فى تسهيل عملية التداول على أذون الخزانة، حيث كان العميل فى السابق يتعامل مع بنك واحد فقط فى عملية الشراء، ولكن مع نقلها إلى البورصة، سيكون العميل لديه إمكانية الوصول إلى السوق بأكملها، وهو ما يسرع من تنفيذ العملية.

وأشار إلى ميزة أخرى لنقل عملية تداول أذونات الخزانة للبورصة، وهى القدرة على الوصول إلى البيانات والإحصاءات الخاصة بعمليات البيع إجمالًا للجميع وبكل شفافية عن طريق شركة يتم من خلالها كل التسويات، بدلًا مما كان يتم فى السابق وهو نقل كل بنك لإحصاءاته الخاصة بالبيع منفردًا.

يذكر أن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى أطلقت المرحلة الأولى من نشاطها فى 14 مايو 2023 عن طريق نقل كل التعاملات الخاصة بسندات الخزانة إليها، ويبلغ رأسمالها المرخص به مليار جنيه، و100 مليون مصدر ومدفوع.

ويمتلكها البنك المركزى المصرى ووزارة المالية بنسبة %70 إلى %30 على الترتيب، ويشغل رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذى، وياسر زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذى.

أما عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، فقال إن آلية التداول على أذونات الخزانة فى البورصة لم تتضح بعد، والبورصة هى التى ستوضح ذلك.

وأضاف أن إتاحة أذون الخزانة فى البورصة خطوة جيدة، بدلًا من الذهاب إلى البنك، موضحًا أنه إذا تمت إتاحتها للأفراد سيكون أمرا جيدا، ولكن سيتم على نطاق محدود.

وأوضح أن الإقدام على نقل أذونات الخزانة للبورصة ستسهم فى زيادة الطلب على أدوات الدين المحلى، وبالتالى قد يسهم فى تخفيض العائد على سندات وأذون الخزانة، مما يخفض من تكلفة الدين الحكومى.

ولفت “الألفي” إلى أن ما يهم الأجانب فى دخولهم للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى هو استقرار سعر الصرف فى المقام الأول.