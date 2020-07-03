«ما نستغربش لما نوصل 100 ألف».. وزير التعليم العالي : سنتأكد من تجاوز ذروة إصابات كورونا بعد أسبوعين

قال وزير التعليم العالم الدكتور خالد عبدالغفار في مداخلة مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر إن هناك توقعات تطور إصابات كورونا في مصر، إحنا لما بنعمل الدراسات الحسابية بتعتمد على دراسة ما قبل.. لو درسنا آخر أسبوعين او ثلاثة من الإصابات هنلاحظ إن الأرقام بدأت يحصل فيها تسطيح وانحناء، وده بيشير إلى تجاوز مرحلة الذروة، والآن في مرحلة التسطيح قبل مرحلة النزول.

وأضاف أن الناس كانت بتتخض لما قولنا الإصابات هتوصل 70 ألف، ووصلنا فعلًا مع أول يوليو.. ما نستغربش لما نوصل لـ100 ألف إصابة خلال الشهرين القادمين، هيبان تأثير عودة البلاد للفتح والامتحانات وغيرها.

وأضاف إذا استمرت الأرقام في الاستقرار كمان أسبوعين بعد الفتح ده معناه اننا تجاوزنا الذروة ومرحلة الهبوط قد تستمر حتى أغسطس وسبتمبر.. نقدر نقول إننا دخلنا في مرحلة السيطرة الكاملة على الفيروس.. ولكن أولا لازم نعمل تحليل لأرقام الإصابات بعد الأسبوعين حتى نستطيع تأكيد هذا الأمر.

وزير التعليم العالي : نتوقع وصول إصابات كورونا إلى 70 ألف بنهاية الشهر

وكان وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار قد توقع وصول إصابات فيروس كورونا إلى 70 ألف بنهاية الشهر.

وقال: “توقع الوصول إلى 70 ألف إصابة يوم 30 يونيو ونتوقع غدا أو بعد غد الوصول إلى 60 ألف إصابة .. وكلها توقعات إحصائية مبنية على معدل الإصابات اليومية المعلنة من وزارة الصحة”.

وأضاف: “علشان نقد نصل لتوقع أرقام لازم ندرس لمدة أسبوعين أرقام متتالية وبعد كدة نعمل توقع إمتى نوصل لمرحلة الانحناء وتناقص الأرقام”.

وتابع: “طبيعة الأرقام اليومية تخض واليومين دول النسبة المئوية للتغيير قليلة جدا وكانت الاصابات اليومية تنمو بنسب 13.4% و 12.7% في شهر مارس وإبريل والأرقام اليومية حاليا نسبة التغير في النمو حوالي 3% دلوقتي”.

وقال وزير التعليم العالي إن “ده معناه إن الأرقام العالية دي ماتخوفناش ومش معنى كدة إن معندناش سقف وأهم حاجة انت بتصل إلى الارقام دي ازاي وما العوامل التي يمكن أن تعمل على السيطرة على هذه الارقام وهي الإجراءات المرتبطة بالتباعد الاجتماعي والبعد عن التجمعات وغيرها كلها إجراءات ممكن تقطع منحنى انتشار الوباء”.

حالات الشفاء من «كورونا» في مصر تقترب من 20 ألفًا وتسجيل 1412 إصابة جديدة

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم، الجمعة، عن خروج 402 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنها 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.



