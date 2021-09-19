ما لا تعرفه عن معرض «صنع فى بورسعيد» ودليل المنطقة الصناعية

كشفت هالة عمر ، مدير العلاقات العامة ونظم المعلومات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، عن استجابة أصحاب المصانع المشاركين بمعرض صنع فى بورسعيد فى منح ٥٠% تخفيض لرواد المعرض على أسعار بيع منتجاتهم، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المنطقة الصناعية.

وأضافت “عمر” أن عدد المشاركين بالمعرض الذي يتم تنظيمه لأول مرة بالمحافظة، وتشارك به بعض مصانع المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بلغ ٢٦ مصنعا، وهي مؤمن للبخور والعطور، وافينا للصناعات الكهربية، وسنمار للكيماويات، والفيروز للشنط، والشركة البورسعيدية للزيوت، والدولية للحلويات، وأبو عوف، وكابسي للدهانات، والواتكس للمنسوجات، وليون تكس للمنسوجات، وعلم الدين للكيماويات، وريادة للتصنيع الغذائي، وبورسعيد ستار للأسماك، وفيونا للصناعات الكهربيه، وتكنوباك للكرتون.

و الإخوة المتحدون للسجاد وفرش الحمامات والوعد للصناعات الكهربيه وبالمر للبطاريات ودك للاحذيه وفوكس دينم للملابس الجاهزه وجينز هاوس للملابس الجاهزه

بينما شارك بالمعرض من المنطقه الحره العامه الاستثمارية مجموعة مصانع لوتس هاي تك و لوتس هاي فاشون ومصنع دولفن ومصنع سكاي تكس ومصنع ليبرتي وترانس افريكا و مصنع بلازا للملابس الجاهزة.

خصومات وهدايا لرواد المعرض















بعض المصانع المشاركه بالمعرض

وفى سياق متصل أشارت مدير العلاقات بالمنطقة الصناعيه إلى اشادة زوار المعرض بالمنتجات وتضاعف الإقبال على المعروضات منذ افتتاحه أول امس ،ولفتت أن أصحاب المصانع المشاركه تسابقوا فى إرضاء وتحفيز المستهلكين لنقل صوره جيده عن الكيانات الصناعيه الموجوده على أراضي بورسعيد وحث زملائهم التجار على التحول الصناعه

وأوضحت أنه لأول مره يتم طبع دليل للتعريف بمصانع المنطقه تم توزيعه على المشاركين بمنتدى بورسعيد الاقتصادي الذي عقد على مدار يومين للتسويق للمنطقه الصناعيه شرق بورسعيد

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار إقامة معرض “صنع فى بورسعيد” حتى الأول من أكتوبر المقبل، وذلك على هامش منتدى بور سعيد الاقتصادي الذى استمر ليومين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، مشيرا أن تنظيم المعرض يأتى بالتعاون مع الغرفة التجارية برئاسة الاستاذ محمد سعدة فى إطار الحرص على تقديم كل الدعم لمبادرات تعزيز التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد باعتبارها من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة في ووظل ما تتمتع به من إمكانات وقدرات صناعية كبيرة، بما يؤهلها لتكون منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد “محافظ بورسعيد” أن المعرض يضم 48 جناحا قدم فيها 26 عارضا منتجات مصانعهم المقامة بالمنطقة الصناعية فى بورسعيد، حيث تشمل المعروضات عدة منتجات منها:”الحلويات، ومنتجات الألبان، والدهانات، والمواد الغذائية، والملابس الجاهزة، والعطور والبخور، والمصنوعات الجلدية، والزيوت، والمنسوجات، والبطاريات، والأدوات الكهربائية، والكرتون، وفرش السيارات، مشيرا إلى أن هناك تكليفات بالمتابعة الدقيقة جدًا من جميع أجهزة المحافظة لتقديم كل الدعم والمساندة لكافة الشركات المتواجدة داخل المحافظة ، ومساعدتهم فى تذليل كافة التحديات التى تواجه حركة الاستثمار بالمحافظة.

وقال “المحافظ” إن هذا المعرض الهام يتزامن مع الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد حالياً في مجال التنمية الصناعية الأمر الذي ينعكس في المشروعات الصناعية العملاقة التى أقيمت ببورسعيد مؤخراً والتي جعلت من المحافظة واحدة من أبرز المحافظات الصناعية في مصر.

لافتا إلى أن المعرض يستهدف تعميق الصناعة المحلية وتشجيع المستهلكين على الاعتماد على المنتجات المحلية بديلاً عن المنتجات المستوردة، وكذا دعم المشروعات الصناعية المقامة على أرض بورسعيد، خاصة لصغار المستثمرين والمصنعين.