ما لا تعرفه عن البحيرة المسحورة في رأس محمد

كتب ـ محمد فتحى:البحيرة المسحورة التى تقع فى محمية رأس محمد، إحدى أهم المعالم السياحية بمدينة شرم الشيخ، وترجع تسميتها إلى أن مياها تغير ألوانها 7 مرات يوميًا وفقا لضوء الشمس.تحتوى البحيرة على كمية كبيرة من المعادن، التى تستخدم كعلاج للشفاء من الأمراض الروماتزمية، لأى شخص يضع عليه الرمل الخاص به

كتب ـ محمد فتحى:

البحيرة المسحورة التى تقع فى محمية رأس محمد، إحدى أهم المعالم السياحية بمدينة شرم الشيخ، وترجع تسميتها إلى أن مياها تغير ألوانها 7 مرات يوميًا وفقا لضوء الشمس.

تحتوى البحيرة على كمية كبيرة من المعادن، التى تستخدم كعلاج للشفاء من الأمراض الروماتزمية، لأى شخص يضع عليه الرمل الخاص بها لمدة 12 ساعة، وحتى عام 1983، كانت تظهر كأرض، وليس بحيرة عند تصويرها بالأقمار الصناعية، لاحتوائها على كميات كبيرة من الرصاص آنذاك.

يطلق البدو على هذه البحيرة اسم بحيرة “التمنى”، إذ أنهم يسبحون فيها ثم يلقون بعض الحجارة محملة بالأمنيات.

تبلغ تكلفة دخول محمية رأس محمد، التى تقع البحيرة المسحورة بداخلها، 120 جينه للمصريين، و150 للأجانب، ويمكن للزائرين عمل مخيم بها لمدة يوم واحد، ويمكن فيها ممارسة رياضة الغطس والـ”Snorkeling” لمشاهدة الأسماك، والشعاب المرجانية، والسلاحف البحرية التى على وشك الانقراض والأحياء المائية النادرة.

وتعد المحمية موطنًا للعديد من الطيور والحيوانات النادرة، مثل الوعل النوبى الجبلى، والثدييات الصغيرة كالثعالب، والضباع، والأرانب الجبلية، والغزلان، والماعز الجبلي، كما توجد بها حفريات عمرها 20 مليون عام .

الجدير بالذكر أن محمية رأس محمد صنفت محمية عالمية فى 1983، وتبلغ مساحتها 480 كيلو متر مربع، وتبعد 12 كم عن طريق مطار شرم الشيخ، إذ تقع المحمية عند التقاء خليج السويس وخليج العقبة، وهذا الموقع يميزها عن غيرها من المحميات، لا سيما لأن الجهة الشرقية منها عبارة عن حائط صخري، يحيط به مياه الخليج، ومكون من الشعاب المرجانية الرائعة.