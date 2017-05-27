ما لا تعرفه عن إمساكية رمضان

سبوتنيك اشتقت الإمساكية من الإمساك، وهو الامتناع عن الطعام والشراب في نهار رمضان، ولم يتمَّ تحديد متى ظهرت أولى الإمساكيات في التاريخ، لكن من المرجح أنها ظهرت في عصر محمد علي باشا، حيث نرى إمساكية عُثر عليها وأهداها أحد الباحثين لدار المحفوظات، ويعود تاريخها إلى رمضان سنة 1262 هجريًّا، سبتمبر 1846م

سبوتنيك

اشتقت الإمساكية من الإمساك، وهو الامتناع عن الطعام والشراب في نهار رمضان، ولم يتمَّ تحديد متى ظهرت أولى الإمساكيات في التاريخ، لكن من المرجح أنها ظهرت في عصر محمد علي باشا، حيث نرى إمساكية عُثر عليها وأهداها أحد الباحثين لدار المحفوظات، ويعود تاريخها إلى رمضان سنة 1262 هجريًّا، سبتمبر 1846م، وطُبعت في دار الطباعة الباهرة الكائنة ببولاق مصر القاهرة، وكُتب عليها: “أول يوم رمضان الاثنين، ويرى هلاله في الجنوب ظاهرًا كثير النور قليل الارتفاع ومكثه خمس وثلاثون دقيقة”.





وكانت الإمساكية على ورقة صفراء مزخرفة الإطار مكتوب عليها مواعيد الصيام والصلاة بالتوقيت العربي، وهو غير التوقيت الإفرنجي، الذي نتعامل به الآن، فمثلًا الفجر على 9.25 عربي معناها 3.25 صباحًا بتوقيتنا الذي نعرفه.

أمر محمد على باشا “وليّ النعم” بتوزيع هذه الإمساكية على دواوين الحكومة مع التشديد على الأفندية بعدم التزويغ والكسل بحجة مشقة الصيام.

وتطورت إمساكية رمضان من العشرينيات إلى الأربعينيات في القرن العشرين على صور وأشكال وأغراض مختلفة فكانت أول إمساكية يتم توزيعها على سبيل الدعاية والإعلان إمساكية مطبعة تمثال النهضة المصرية لصاحبها محمود خليل إبراهيم في شارع بيبرس الحمزاوي في رمضان من عام 1347 هجري، الموافق فبراير من عام 1929 ميلادي.