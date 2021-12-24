«ما عدا المغرب وتونس».. 9 بورصات عربية تغلق أبوابها الجمعة

يجرى العمل ببورصتى أبو ظبى ودبى يوم الجمعة اعتبارًا من أول السنة

أغلقت 9 بورصات عربية أبوابها اليوم الجمعة فى عطلة نهاية الأسبوع، بينما ظلت بورصتا المغرب وتونس تعملان، غير أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت بداية ديسمبر الحالى عن نظام جديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي، يتضمن تعديلًا تاريخيًا بإلغاء إجازة يوم الجمعة، واعتباره نصف يوم عمل ويجرى العمل ببورصتى أبوظبى ودبى يوم الجمعة اعتبارا من أول السنة لتصبح العطلة الرسمية الأسبوعية يومي السبت والأحد لتتفق مع الأسواق العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء أن مؤشر بورصة كازابلانكا المغربية صعد بنسبة طفيفة بلغت 0.06% ليبلغ 13 ألف و242 نقطة.

أما مؤشر بورصة تونس فقد كسب ما يقارب 0.1% أو ما يعادل 5 نقاط ليزداد إلى حوالى 6912 نقطة.

البورصات العربية متباينة فى نهاية الأسبوع

وكانت البورصات العربية فى منطقة الخليج أغلقت يوم الخميس بختام الأسبوع قبل الآخير لتعاملات العام الحالي وسط مخاوف لإغلاقات محتملة.

وارتفع مؤشرا سوقى مال إمارتى دبى وأبوظبى بنسبة طفيفة بلغت 0.6% و0.4% ليزدادا إلى 3145 نقطة و8431 نقطة على التوالى.

وتقدم أيضا مؤشر بورص البحرين بنسبة طفيفة توقفت عند 0.11% ليصعد إلى ما يقرب من 1780 نقطة.

وتراجع المؤشر الرئيسى لبورصة الكويت بتسبة بسيطة اقتربت من 0.15% لينزل إلى حوالى 5854 نقطة بختام تعاملات أمس الخميس.

أما مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية فقد كسب 0.6% ببورصة الرياض، ليتقدم لما يقرب من 11 ألف 272 نقطة.

وصعد مؤشر بورصة الدوحة عاصمة قطر بنسبة ضعيفة تجاوزت 0.1% ليزداد إلى حوالى 11 ألف 696 نقطة وسط تعاملات متواضعة.

وزاد مؤشر بورصة عمان الأردنية بحوالى 0.1% ليرتفع إلى 2081 نقطة وكسب مؤشر بورصة القدس الفلسطينية 0.3% إلى 604 نقطة.

وخسر مؤشر بورصة بيروت اللبنانية 0.24% لينخفض إلى 975 نقطة، ولكن مؤشر بورصة سلطنة عمان زاد 0.4% إلى 4125 نقطة.

البورصة المصرية تحقق مكاسب أسبوعية بختام تعاملات نهاية الأسبوع

أما مؤشر البورصة المصرية فقد حقق مكاسب أسبوعية بنهاية الخميس الماضى للأسبوع الثالث التوالي، مع صعود شبه جماعي للأسهم القيادية. البورصة المصرية

وأغلق المؤشر الرئيسي للشركات فى بورصة القاهرة مرتفعا بنحو 075% ليقترب من مستويات ما قبل وباء كورونا عند 11755 نقطة.

وارتفعت المؤشرات المصرية في آخر جلسات الأسبوع على نحو جماعي، مع تعافي أسعار الأسهم الصعيرة من عمليات جني أرباح.