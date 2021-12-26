سيـــاســة

ما صدر عن الحكومة الألمانية ضد مصر يتصدر اجتماع خارجية النواب

فاطمة سليم: "وزارة الخارجية مرآة مصر في الخارج"
ياسمين فواز 7:20 م, الأحد, 26 ديسمبر 21 7:20 م, الأحد, 26 ديسمبر 21

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ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، في اجتماعها اليوم، سبل التعاون والتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان، والتأكيد على نشر ثقافة حقوق الانسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية.

تناول الاجتماع الذي حضره السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ما تقوم به وزارة الخارجية بشأن تصحيح ما يتم تناوله في بعض الدول من معلومات مغلوطة بشأن مصر، وآخرها ما صدر عن الاتحاد الأوروبي.

وشدد أعضاء لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك تنسيقا بين الجهات المختلفة من أجل مواجهة ما يتم تسويقه ضد مصر من صورة سلبية تنافي الحقيقة وما تشهده مصر من إنجازات حقيقية.

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من جانبها قالت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: “وزارة الخارجية هي مرآة مصر في الخارج، متسائلة عن دورها في توصيل الصورة الحقيقية عن ما يحدث في وسائل الإعلام الخارجي”.

وفيما يتعلق بما صدر مؤخرا عن الحكومة الألمانية ضد مصر، أكدت النائبة أن الرد كان قويا، متابعة: ولكن يبقى السؤال هل رد وزارة الخارجية المصرية تم نشره في الداخل فقط أم تناولته أيضا الصحافة الغربية؟”.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن السلطة في ألمانيا تغيرت تماما، مشيرا إلى أن هناك متشدد يقود حزب الخضر في ألمانيا ومعروف عنه بعض المواقف ضد العديد من الدول فيما يتعلق بحقوق الانسان وبينها مصر.

وأشار إلى أن هناك توجها داخل الاتحاد الأوروبي أن من يتولى المسئولية يسير على توجهات من سبقه، قائلا: هناك عدة مآخذ على البرلمان الأوروبي وهو استسقاء المعلومات من جماعة الإخوان دون التواصل مع الجهات المعنية على سبيل المثال مع مجلس النواب وتحديدا لجنة حقوق الإنسان.

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من جانبه قال السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية: أي بيانات تصدر عن “الخارجية” تتعلق بصورة مصر في الخارج الوزير يراجعها بنفسه.

وأشار إلى أن أي بيان يصدر عن الوزارة يؤكد حرص مصر على العلاقات مع كافة الدول على مستوى العالم، قائلا: نحن حريصون على تقوية علاقتنا بكل الدول، خصوصا وأننا في مرحلة بناء دولة حديثة.

وبشأن الهجوم على مصر من جانب الحكومة الألمانية، أشار ممثل وزارة الخارجية في الاجتماع، إلى أن البيئة الدولية جميعها تتغير، ونحن في مرحلة إعادة تشكيل النظام الدولي.

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ولفت السفير خالد البقلي، إلى أن صورة مصر في الخارج ليست فقط مسئولية وزارة الخارجية، وإنما تحتاج لتكاتف من كل مؤسسات الدولة، قائلا: من لديه القدرة في الحديث باسم مصر من خلال الكتابة على سبيل المثال في الصحف الأجنبية لتوضيح الصورة الحقيقية عليه أن يقوم بذلك.

ولفت إلى أن الجزء التوعوي مهم وضروري في كيفية التعامل من أجل توصيل الصورة الحقيقية عن مصر، متابعا: نحتاج خطابا إعلاميا على قدر كبير من الإنجازات التي تحدث على أرض الواقع في مصر.

وأكد مساعد وزير الخارجية، أنه يتم رصد كل ما يتم تناوله عن مصر في الخارج، قائلا: نحن علينا مسئولية رسمية نقوم بها، ومجلس النواب يقع عليه مسئولية كبيرة أيضا للقيام بدوره، ونحن على أتم استعداد لتوفير كافة البيانات المطلوبة.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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