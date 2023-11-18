ما بين 1.5 و25 جنيهًا .. زيادات جديدة في أسعار سمن كريستال بداية من اليوم

ارتفعت أسعار سمن كريستال بداية من اليوم السبت 18-11-2023 بما يتراوح ما بين 1.5 إلى 25 جنيهًا للعبوة الواحدة بعد تطبيق الزيادات الجديدة.

وكشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالأتحاد العام للغرف التجارية ، أن شركة أرما المنتجة لسمن كريستال قامت بزيادات جديدة في أسعار سمن كريستال ، حيث أرتفع سعر ظرف السمن وزن 55 جرام لتسجل 5 جنيهات بدلاً من 3.5 جنيهًا بزيادة 1.5 جنيهًا.

وحصلت المال على الزيادات الكاملة في أسعار سمن كريستال ، حيث ارتفع سعر سمن كريستال أبيض وزن 350 جرام ليسجل 30 جنيهًا للعبوة الواحدة ، فيما تم زيادة أسعار سمن كريستال أنواع الأبيض والأصفر إوزن 700 جرام إلى 60 جنيهًا للعبوة الواحدة.

وتضمن الزيادات أيضًا ارتفاع سعر العبوة وزن 1 كيلو جرام إلى 85 جنيهًا بدلاً من 75 جنيهاً ، كما شملت زيادة سعر سمن كريستال أنواع أبيض وأصفر وزن العبوة 1.5 كيلو جرام إلى 120 جنيهًا بدلاً من 110 جنيهًا بزيادة قدرها 10 جنيهات.

وأظهر المستند رفع سعر السمن كريستال الأبيض والأصفر وزن العبوة 2.5 كيلو جرام إلى 195 جنيهًا بدلاً من 180 جنيهًا للعبوة قبل ذلك ، وسجل سعر سمن كريستال 4.25 كيلو جرام نحو 330 جنيهًا للعبوة الواحدة بزيادة تصل إلى نحو 25 جنيهًا للعبوة