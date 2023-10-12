ما بين 1-5 جنيهات.. «عبور لاند» تخفض أسعار الجبنة بداية من السبت (مستند)

أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية عن خفض أسعار جبنة عبور لاند بداية من يوم السبت المقبل 14 أكتوبر 2023 ضمن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع ما بين 15-25%

وكانت الحكومة قد أعلنت عن خفض أسعار السلع الغذائية في 7 سلع من لينها البيض والدواجن والجبن والألبان بما يصل الى 25% لمدة 6 اشهر لرفع العبء على المواطنين وللحفاظ على الاسواق

وعلمت المال من حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية ، ان عبور لاند اعلنت أن التخفيضات تتراوح ما بين 1 إلى 5 جنيهات على عبوات الجبن التى يصل وزنها 250-500 وحتي واحد كيلو جرام.

وأضاف عبور لاند في منشورها أن أسعار جبنة عبور لاند وزن العبوة 1 كيلو جرام سيصل سعرها إلى 51 جنيها بدلا من 56 جنيها بتراجع 5 جنيهات

واوضح المنوفي ان العبوة وزن 250 جراما سيصل سعرها الى 14 جنيها بدلا من 15 جنيها بتراجع قدره 1 جنيهات