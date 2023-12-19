ما بين 1 إلى 2 جنيه.. جهينه ترفع أسعار اللبن الرايب والزبادو (مستند)

أعلنت شركة جهينه عن زيادة جديدة في أسعار اللبن الرايب والزبادة في الأسواق المحلية بما يتراوح ما بين 1 إلى 2 جنيه للعبوة الواحدة.

كشف حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن جهينه أعلنت الزيادة لجميع الوكلاء والموزعين وتم تطبيقها في الأسواق بداية من اليوم.

وأشار إلى أنه تم زيادة سعر اللبن الرايب والزبادو الحجم الصغير بواقع جنيه ليسجل 11 جنيها بدلا من 10 جنيهات.

ووفقا للزيادة التى حصلت عليها المال فقد تم رفع أسعار اللبن الرايب والزبادو الكبير ليسجل 19 جنيها بدلا من 17 جنيها للعبوة بزيادة قدرها 2 جنيه.

وأوضح أن هناك زيادات متتالية في جزء كبير من السلع الغذائية بالسوق المحلية من جانب معظم الشركات مثل زيوت الطعام والألبان والعصائر والسمن وغيرها.