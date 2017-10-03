ما بين استقامة الحرب.. وتعقيدات السلام



بقدر ما كان طريق الحرب العربية مع إسرائيل واضحاً ومباشراً عبر مسار واحد، تنفتح فوهة بركانها كل بضع سنوات.. سرعان ما يعود بعدها المتحاربون إلى خنادقهم خلف الحدود.. انتظاراً لجولات أخرى منذ العام 1948فى فلسطين إلى حرب صيف 2006 فى لبنان- وما بينهما- ناهيك عن التصادمات العسكرية فى قطاع غزة والضفة الغربية إلى اليوم، ذلك بقدر أن طريق السلام مع إسرائيل كان معقداً.. غمضت دروبه الملتوية وتعددت مساراته.. منذ مقوماته التى أعقبت حرب أكتوبر 1973 – وبسببها- (اتفاقات فض الاشتباك مع إسرائيل على الجبهتين المصرية والسورية) إلى اتفاق كامب ديفيد سبتمبر 1978.. وليس انتهاء باتفاقيتى «أوسلو» و«وادى عربة» منتصف تسعينيات القرن الماضى.. قبل أن تتجمد بعدهما عملية السلام- لنحو عقدين تاليين- إلا من نقاط وتفاهمات أشبه بخداع البصر دون قيد أنملة للأمام.. ما بين مراوغات إسرائيل لضم الأراضى وإصرار فلسطينى لعدم التنازل لأبعد من قبول الحدود الدنيا لحقوقهم المغتصبة- دونها الاندثار- ذلك فى وقت انكفأت مذعورة على نفسها- دول عربية رئيسية- عقب غزو العراق وتغييب زعماء فلسطينيين بازين.. وبسبب التطورات الدراماتيكية التى واكبت أحداث الربيع العربى 2011 – لا تزال- لتصول إسرائيل وتجول فى المنطقة العربية بلا وازع.. وكأنها ملكت الدنيا وما عليها، تنتظر أن يفد إلى عاصمتها (المحتلة)- وعلى غرار الرئيس السادات- باقى الحكام العرب تباعاً، ربما كما تنبأ «موسى ديان» عقب حرب 1967للتوقيع معها على شروطها للسلام من مركز القوة المطلقة، لولا مستجدان هامان يمكن أن يُفضيا.. لو أحسن توظيفهما.. إلى تغييرات جوهرية فى حالة اللا توازن القائمة بين العرب وإسرائيل، يتلخص أولهما فى عزم مصر مراجعة وتحديث عناصر قوتها منذ صيف 2013.. بينما تترتب أهمية الأمر الثانى على التواجد الروسى.. العسكرى والسياسى- مجدداً فى شرق البحر المتوسط منذ نهاية سبتمبر 2015، ولما للأمرين من تداعيات إقليمية ودولية على كفتى موازين عملية السلام السائدة منذ منتصف السبعينيات، ما قد يؤدى إلى تحركات دبلوماسية أميركية أسرع إيقاعاً وأكثر إنصافاً، وإلى سعى الفلسطينيين إلى رأب أسباب الانقسام فيما بينهم، ذلك فيما تستعيد دول الربيع العربى معالجة الآثار السلبية المترتبة عليه، فى دواخلها وبين بعضها البعض، وليصبح من الطبيعى إزاء ما سبق من تطورات- على سبيل المثال لا الحصر- أن يتوجه العاهل السعودى- لأول مرة- لخطب ود موسكو عبر زيارتها 4 أكتوبر الحالى.. وهى الحليفة المقربة لدمشق التى عادتها الرياض فى السنوات الأخيرة لغير صالح العمل العربى المشترك، ما سوف يشكل منعطفاً سياسياً هاماًً فى تسوية تعقيدات الحرب والسلام فى المنطقة.

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نقطة نظام

شريف عطية