ما الذى يريده المصريون من البرلمان.. في توك شو الليلة

أول تصوير لحقل غاز ظُهر رحاب صبحى :ما الذى يريده المصريين من البرلمان فى " رأى عام " على TENيحل الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، ضيفًا على الإعلامي عمرو عبدالحميد فى برنامجه "رأى عام " فى الثامنة مساءً على قناة "TeN".ومن المقرر أن يتحدث حسب الل

أول تصوير لحقل غاز ظُهر

رحاب صبحى :

ما الذى يريده المصريين من البرلمان فى ” رأى عام ” على TEN

يحل الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، ضيفًا على الإعلامي عمرو عبدالحميد فى برنامجه “رأى عام ” فى الثامنة مساءً على قناة “TeN”.

ومن المقرر أن يتحدث حسب الله عن مجلس النواب قبل بدء دور انعقاد الثالث، وما الذي يريده المصريين من البرلمان؟ وما أبرز مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها؟

وفي نفس الحلقة، يتحدث ضيوف فقرة “بنقرب” الأسبوعية، الشيخ أحمد الطلحي، وسيد شلبي، والداعية أمل صلاح، عن كيفية استلهام روح نصر أكتوبر في النصر على الذات؟ وكيف نُحطك خط اليأس؟ وهل يستطيع الإنسان مواجهة رغباته؟

محمد صبحى فى “المصرى أفندى “على القاهرة والناس

يحل الفنان محمد صبحي ضيفًا على الكاتب الصحفي محمد علي خير، فى برنامج “المصري أفندي”، الذي يُعرض على قناة “القاهرة والناس”، في العشرة مساءً .

ويتحدث صبحي عن عودته إلى المسرح مجددًا، وكواليس مسرحية “خيبتنا”، الذي يعود بها بعد غياب طويل، وعلاقته بالفنان الراحل جميل راتب، وتفاصيل أخرى عن مشواره الفني.

أول تصوير تليفزيوني لحقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط فى “مساء DMC “

يقدم برنامج “مساء dmc “، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الليلة، بإذاعة أول تصوير تليفزيوني لحقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، في العاشرة مساء.

كما يعرض البرنامج فقرة كاملة من داخل الحقل توصح المراحل التي يمر بها الغاز، إلى جانب إجراء عدد كبير من اللقاءات مع العاملين في الحقل من المهندسين والعمال.

وتعرض الحلقة كذلك كيف تستخدم الشركة المعالجة للغاز أفضل تكنولوجيا في العالم لاستخراج هذا الغاز من الآبار وسط البحر من داخل غرفة التحكم.

يوسف زيدان ضيف “90 دقيقة”

يستضيف اﻻعلامي محمد الباز مقدم برنامج “90 دقيقة” الروائى الكبير الدكتور يوسف زيدان فى حوار خاص فى الثامنة مساءً .

ويكشف زيدان خلال حواره مع اﻻعلامى محمد الباز أسرار فكر هذا الزمان وما ﻻ يعرفه أحد عن الفيلسوف المثير للدهشة والجدل كما يكشف عن أسباب الهجوم عليه .

ويجيب زيدان فى حوار خاص على الأسئلة الصعبة وكيف يرى هؤﻻء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والشيخ محمد حسان الداعية السلفي، والشيخ محمد سعيد رسلان أحد رموز السلفية فى مصر، وكذلك اسلام بحيرى ونوال السعداوى ونصر أبو زيد.

كما يكشف يوسف زيدان فى حواره الليلة المساحة الخاصة بين الذاتى والموضوعى عنده فى الكتابة والحياة كما يكشف ايضا عن مساحة وجود الله والنساء فى حياته.