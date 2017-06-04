ما الجهة المنوط لها إرسال قانون الأعلى لمكافحة الإرهاب؟

ياسمين فواز أثار تأخر إرسال مشروع قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف والذى يعد أحد القرارات المهمة التى نتجت عن اجتماع مجلس الدفاع الوطني الأخير، برئاسة عبد الفتاح السيسي، بعد الهجوم الإرهابي الذى تعرضت له كنيستا مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية الي مجلس النواب حتى الآن، تبا

ياسمين فواز

أثار تأخر إرسال مشروع قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف والذى يعد أحد القرارات المهمة التى نتجت عن اجتماع مجلس الدفاع الوطني الأخير، برئاسة عبد الفتاح السيسي، بعد الهجوم الإرهابي الذى تعرضت له كنيستا مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية الي مجلس النواب حتى الآن، تباين آراء النواب حول الجهة المنوطة بإرساله.

واكد برلمانيون أنه وفقا للائحة الداخلية للبرلمان فإن مجلس الوزراء هو المنوط بارسال مشروع القانون الي البرلمان لمناقشته وإقراره، فيما يرى آخرون أن رئاسة الجمهورية هى المقرر لها إرساله.

من جانبه أكد النائب منجود الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف لم يرسل الي البرلمان حتى الآن من قبل مجلس الوزراء، متعجبا من التأخر فى ارساله رغم أهميته.

وأشار منجود الهواري في تصريحاته لـ “المال” الي أن المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء لم يتطرق من قريب أو بعيد في اجتماعه الأخير مع النواب برئاسة الوزراء الي مشروع القانون سالف الذكر، وهو ما يثير تساؤلا، هل الرئاسة هي التي سترسله وليس الحكومة؟

ويرى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه في حال ارسال الرئاسة له فانه ذلك لا يخالف اللائحة الداخلية للمجلس، مشددا على أن أغلب مشروعات القوانين التي تم ارسالها للنواب كانت من الحكومة او تقدم بها اعضاء المجلس وليس الرئاسة.

فيما كشف النائب احمد الشرقاوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن طرق إقرار القوانين في المجلس تتم من خلال ثلاث طرق نظمتها اللائحة الداخلية للمجلس إحداها اقتراح يقدمه رئيس الجمهورية، او تقدم احد اعضاء المجلس بمشروع قانون، أو أن ترسله الحكومة، مؤكدا أنه في اي حال مما سبق يتم عرض مشروع القانون علي اللجنة التشريعية كإحدى الخطوات اللازمة لدراسته ومن ثم اعداد تقرير يتم عرضه للمناقشة بالجلسة العامة.

ونوه الشرقاوى في تصريحاته بأنه وفقا لما أعلنه السيسى من تشكيل المجلس الاعلي لمكافحة الإرهاب، فإن رئيس الجمهورية هو المنوط بارسال مشروع القانون الي البرلمان وليس الحكومة.

واعلن اللواء يحي الكدواني وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب إعداد اللجنة لمحتوى تشريعي خاص بمشروع القانون، استعدادا لمناقشته حال إرساله من الحكومة، مؤكدا ان البرلمان قام بدوره لإقرار قانون مكافحة الإرهاب وتعديل قانون الطوارئ ومناقشته لتعديلات الإجراءات الجنائية ويبقي الان دور الحكومة في ارسال مشروع قانون الاعلي لمكافحة الإرهاب للاحكام السيطرة علي منابع الإرهاب،متوقعا ان ترسله الحكومة إلى البرلمان الايام القليلة المقبله لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.